Министр спорта МО: «С Глушаковым обо всем договорились, будем наслаждаться его игрой за «Химки»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал «СЭ» о ситуации с продлением контракта полузащитника Дениса Глушакова с «Химками».

«С Денисом все хорошо, мы в ближайшее время окончательно подпишем. Уже последние обсуждения прошли, мы обо всех деталях договорились, остались только бюрократические моменты. Можно сказать, что уже все подписано, другого пути у нас нет. Будем наслаждаться игрой Дениса в составе «Химок», — сказал Терюшков «СЭ».

В прошлом сезоне 34-летний Глушаков принял участие в 17 матчах за «Химки», в которых отличился треми голами и одной результативной передачей.

Полузащитник выступает за «Химки» с октября 2020 года.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Нижний Новгород», но дебютант Тинькофф РПЛ отказался от подписания из-за высокой зарплаты игрока.