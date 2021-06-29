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Министр спорта МО: «С Глушаковым обо всем договорились, будем наслаждаться его игрой за «Химки»

11:40
Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал «СЭ» о ситуации с продлением контракта полузащитника Дениса Глушакова с «Химками».

«С Денисом все хорошо, мы в ближайшее время окончательно подпишем. Уже последние обсуждения прошли, мы обо всех деталях договорились, остались только бюрократические моменты. Можно сказать, что уже все подписано, другого пути у нас нет. Будем наслаждаться игрой Дениса в составе «Химок», — сказал Терюшков «СЭ».

В прошлом сезоне 34-летний Глушаков принял участие в 17 матчах за «Химки», в которых отличился треми голами и одной результативной передачей.

Полузащитник выступает за «Химки» с октября 2020 года.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Нижний Новгород», но дебютант Тинькофф РПЛ отказался от подписания из-за высокой зарплаты игрока.

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