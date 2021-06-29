Семак рассказал, когда игроки сборной России присоединятся к команде

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о тренировочных сборах команды в Австрии и поделился планами по дальнейшей подготовке.

—Мы проведем три контрольных матча с немецкими клубами — «Шальке-04», «Вердером» и «Карлсруэ» — 3, 7 и 11 июля соответственно, — цитирует Семака сайт «Зенита». — Что касается игроков сборной России, то они присоединятся к команде 4 июля, Сердар Азмун прилетит 30 июня. По поводу Ловрена и Барриоса — будем отталкиваться от результатов сборных, в которых они играют (интервью состоялось до завершения матча Хорватия — Испания).

Не полетел на сборы Андрей Лунев, который пока не решил свой вопрос с контрактом. Эмануэль Маммана также остался в Петербурге — для полноценной работы в общей группе он пока не готов, довосстанавливается дома. Дальше посмотрим, как будут развиваться события.

Пригласили молодых талантливых футболистов, чтобы посмотреть на них в этих условиях, и чтобы увеличить количество игроков, которые есть в распоряжении. Для ребят это хороший шанс проявить себя.

— По какому принципу вы отбирали молодых футболистов для этих сборов?

— Мы просматриваем молодых и перспективных игроков, которые есть в структуре «Зенита». Для этих сборов отталкивались от позиций, на которых они выступают, и наличии игроков на этих позициях у нас. Посмотрим, потом примем совместное решение, как лучше развивать ребят, которые к нам пришли из ЮФЛ. Нужно посмотреть и разобраться, какой выбрать путь для дальнейшего развития. Ребята талантливые.

— Влияет ли вызов Малкома в олимпийскую сборную Бразилии на его подготовку на этих сборах?

— Никак не влияет. Он готовится вместе с командой. По поводу его вызова в сборную — пытаемся найти компромиссное решение, посмотрим, на сколько и когда. Пока в процессе переговоров вопрос находится и сложно сказать, когда он уедет.