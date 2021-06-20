«Нижний Новгород» отказался от трансфера Дениса Глушакова
15:56
Как стало известно «СЭ», «Нижний Новгород» больше не рассматривает полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в качестве трансферной цели. Зарплата капитана подмосковной команды слишком высокая для клуба-дебютанта РПЛ.
Ранее в «Нижнем Новгороде» подтверждали интерес к Глушакову.
34-летний полузащитник выступает за «Химки» с октября 2020 года. В сезоне-2020/21 капитан подмосковной команды провел 17 матчей, забил 3 гола и сделал результативную передачу. Контракт Глушакова с «Химками» рассчитан до 30 июня 2021 года.
Читайте также
«Жалко, если он завершит карьеру, ветеран уже». Главный бомбардир Евро-2020 установил рекорд — и это не Роналду
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю