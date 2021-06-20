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«Нижний Новгород» отказался от трансфера Дениса Глушакова

15:56
Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», «Нижний Новгород» больше не рассматривает полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в качестве трансферной цели. Зарплата капитана подмосковной команды слишком высокая для клуба-дебютанта РПЛ.

Ранее в «Нижнем Новгороде» подтверждали интерес к Глушакову.

34-летний полузащитник выступает за «Химки» с октября 2020 года. В сезоне-2020/21 капитан подмосковной команды провел 17 матчей, забил 3 гола и сделал результативную передачу. Контракт Глушакова с «Химками» рассчитан до 30 июня 2021 года.

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