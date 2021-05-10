Министр спорта МО: «Без удаления мы бы точно обыграли «Спартак»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал «СЭ» поражение «Химок» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:2).

«Без удаления мы бы точно выиграли эту игру. Здесь без вариантов. Но удаление нам сломало игру. Первые 35 минут мы контролировали. Дальше мы вдесятером пропустили только в самой концовке. Команда, которая претендует на Лигу чемпионов, должна решать такие задачи раньше. Ребята молодцы. К сожалению, мы снова большую часть матча играем в меньшинстве, это тяжело. Наверное, Максима Глушенкова захлестнули эмоции. Он стал и героем матча, и антигероем. Но ничего страшного», — сказал Терюшков «СЭ».

Также Терюшков оценил работу судей в этой игре.

«Вопросов к судейству нет. Удаление по делу. Все складывалось по нашему сценарию. Не уверен, что «Спартак» вообще смог бы сравнять счет без пенальти», — добавил Терюшков.

«Спартак» набрал 56 очков и вышел на второе место в турнирной таблице, обогнав «Локомотив» (53 очка). «Химки» остались на восьмой строчке (44 очка).

(Сергей Федоров)