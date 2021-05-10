«Марадона иркутский». Глушаков выложил совместное фото с Ещенко
21:31
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков перед матчем 29-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (1:2) выложил на своей странице в Instagram фото с защитником красно-белых Андреем Ещенко.
«Марадона иркутский», — подписал фото Глушаков.
Денис Глушаков и Андрей Ещенко. Фото Instagram
Денис Глушаков выступал в составе красно-белых в период с 2013 по 2019 год. В 2017 году российский полузащитник стал чемпионом России в составе «Спартака».
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