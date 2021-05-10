«Марадона иркутский». Глушаков выложил совместное фото с Ещенко

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков перед матчем 29-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (1:2) выложил на своей странице в Instagram фото с защитником красно-белых Андреем Ещенко.

«Марадона иркутский», — подписал фото Глушаков.

Денис Глушаков и Андрей Ещенко. Фото Instagram

Денис Глушаков выступал в составе красно-белых в период с 2013 по 2019 год. В 2017 году российский полузащитник стал чемпионом России в составе «Спартака».