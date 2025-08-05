Министр спорта РФ Дегтярев подтвердил, что в РПЛ ужесточат лимит на легионеров: «Пять на поле, десять в заявке»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ответил на вопрос о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ. По его словам, цель — ограничение в 5 иностранцев на поле и всего 10 в заявке.

— Вы правда настаиваете на ужесточении лимита на легионеров в РПЛ? Зачем и на какой срок? — вопрос Дегтяреву в интервью изданию «Коммерсант».

— Оптимальным видим таргет «пять на поле, десять в заявке». Обсудим только горизонт и плавность введения. У клубов есть игроки на многолетних контрактах, это учтем. Но приказ подпишем в этом году, чтобы облегчить клубам планирование. Этот сезон не тронем. Со следующего снижение начнем — плавно. Часто слышу как аргумент против лимитов о международных футбольных турнирах. Очень приятные разговоры. Воодушевляют. Как с кем из футбола ни поговоришь, все со всеми за рубежом в контакте, богатое прошлое, великое будущее. Только общение нужно подчинить государственным интересам. Можем помочь собрать великий обоз или великое футбольное посольство — и вперед. В штабы международных федераций. А пока надо давать практику молодым российским игрокам.

— А клубы согласны на ужесточение лимита?

— Тут полезно пересмотреть советский фильм «Гараж». Лучше на экране, чем в жизни. Хорошо, что клубы вспомнили наконец о существовании государственного регулятора. Мы работаем в интересах российского спорта и миллионов поклонников спорта. Наша медиакоманда ведет мониторинг этой темы. Там расклад — 90:10. Ужесточение лимита затронет немногих, но влиятельных: агентов, некоторых функционеров, лжеинвесторов. Это не те люди, на чье мнение мы должны ориентироваться, — сказал Дегтярев.

На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон не более 13 легионеров, при этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев. Нынешний лимит на легионеров в РПЛ действует с сезона-2022/23.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.