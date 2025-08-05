Футбол
5 августа, 17:33

Министр спорта РФ Дегтярев подтвердил, что в РПЛ ужесточат лимит на легионеров: «Пять на поле, десять в заявке»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ответил на вопрос о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ. По его словам, цель — ограничение в 5 иностранцев на поле и всего 10 в заявке.

— Вы правда настаиваете на ужесточении лимита на легионеров в РПЛ? Зачем и на какой срок? — вопрос Дегтяреву в интервью изданию «Коммерсант».

— Оптимальным видим таргет «пять на поле, десять в заявке». Обсудим только горизонт и плавность введения. У клубов есть игроки на многолетних контрактах, это учтем. Но приказ подпишем в этом году, чтобы облегчить клубам планирование. Этот сезон не тронем. Со следующего снижение начнем — плавно. Часто слышу как аргумент против лимитов о международных футбольных турнирах. Очень приятные разговоры. Воодушевляют. Как с кем из футбола ни поговоришь, все со всеми за рубежом в контакте, богатое прошлое, великое будущее. Только общение нужно подчинить государственным интересам. Можем помочь собрать великий обоз или великое футбольное посольство — и вперед. В штабы международных федераций. А пока надо давать практику молодым российским игрокам.

— А клубы согласны на ужесточение лимита?

— Тут полезно пересмотреть советский фильм «Гараж». Лучше на экране, чем в жизни. Хорошо, что клубы вспомнили наконец о существовании государственного регулятора. Мы работаем в интересах российского спорта и миллионов поклонников спорта. Наша медиакоманда ведет мониторинг этой темы. Там расклад — 90:10. Ужесточение лимита затронет немногих, но влиятельных: агентов, некоторых функционеров, лжеинвесторов. Это не те люди, на чье мнение мы должны ориентироваться, — сказал Дегтярев.

На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон не более 13 легионеров, при этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев. Нынешний лимит на легионеров в РПЛ действует с сезона-2022/23.

Источник: «Коммерсант»
  • Пень Джаб.UA*

    алё, млин

    06.08.2025

  • Berkut-7

    Назови мне на планете страну которая смогла провернуть такую гениальную идею? можешь не пытаться , я тебе помогу с этим, НИ ОДНОЙ страны нету , потмуо что любые лимиты и потолки зарплат автоматически вяжут по рукам и ногам твой чемпионат и он просто умирет , чтобы ввести лимит и потолок зарплат , нужно одна фундаментальаня вещь, ты должен будешь закрыть свои границы на выезд как это было в СССР, там был потолок зарплат в виде уравниловки для всех, футболисты получали в районе условно 3 окладов заводского рабочего без премий , вот и всё, выбора никакого не было, страна была закрыта и футболисты не выбирали где им играть и за какую зарплату....ты готов страну закрыть , как в СССР ?никто не выедет ни за какими зарплатами ни в какую страну , будут все работать здесь при потолке зарплат ? ДА тебя грохнут в первый же день с твоими идеями и твоё тело не найдут никогда.

    06.08.2025

  • miker65

    Ну в Барсе тоже каталонцев раз, два и обчелся. Но смотреть на Барсу почему-то приятно всегда, в отличие от Зенита и Рубина.

    06.08.2025

  • miker65

    Дружище, а я тебе подкину еще одну " загадку вселенского масштаба". Вот как думаешь, почему только в одной стране мира - у нас в России есть Пенсионный Фонд? В нем бездельничают целыми деями десятки тысяч человек! Получают небольшую зарплату, но умножь ее на десятки тыщ и уже получится немалое число. А еще жгут электричество, тратят воду, занимают сотни больших зданий... Зачем, почему и кому это надо? Ведь нигде в мире нету никаких Пенсионных фондов. Всю эту свопу бездельников заменяет во всем мире... счет в банке, на коьорый капают пенсионные денежки и который недоступен доя снятия хозяином счета до наступления его пенсионного возраста. А потом ежемесячно снимай, сколько положено...

    06.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Я думаю, что мы все здесь многого не знаем. Держали его, возможно, за что-то другое, связанное с финансами.

    06.08.2025

  • Колючий Пушистик

    Будет, если в ПФЛ ввести потолок в 10 раз ниже чем в РПЛ. Тогда игроки сразу поймут, что Бугатти не в молодежке покупается.

    06.08.2025

  • Колючий Пушистик

    Очень даже возможно. Во-первых, даже наши сборники за мешок картошки никому не сдались, очередь что то не выстраивается купить российского игрока. Во-вторых, можно сделать разумный лимит. например, подсчитать сумму всех зарплат РПЛ в этом сезоне, и установить верхнюю планку на следующие сезоны в размере 90% от текущей, и снижать ее по мере ужесточения лимита до 70% например. И клубам будет выгодно, и топ-игроки не пострадают, и более бедные клубы не расстанутся со своими "звездами".

    06.08.2025

  • Колючий Пушистик

    Российскому клубному спорту, ЛЮБОМУ, может помочь только финансовый лимит. Больше не поможет ничего. Какие бы ни вводились другие ограничения, самые сливки заберут богатые клубы. Ужесточат лимит на иностранцев - а откуда возьмутся качественные российские игроки? А их потребуется почти вдвое больше! Значит условный Зенит и Спартак заберут себе сколько надо, а условная Балтика тех, кто останется. А останется намного меньше и хуже, чем сейчас. Вот и все.

    06.08.2025

  • оппонент

    Про вашу регуляцию столько копий сломано, только воз и ныне там. Ну уменьшите хоть до пяти хоть до трёх, а то и вообще уберёте. Хвалёная РПЛ превратится в первую лигу (или как она там - ФНЛ). За счёт чего прогресс молодёжи будет, господин министр? Обозвать высшую лигу можно хоть лигой галактики или супервселенской, только что игроки, что тренеры или судьи останутся теми же, что были.

    06.08.2025

  • Berkut-7

    НАдо сначала дать определение нормальному уровню, чтобы сказать кто приезжал, сейчас например в ЦСКА куча защитников легионеров играет , у которых зарплата в разы меньше, чем была у Кутепова , но СПартак держал Кутепова годами осыпая золотом , потмоу что у него паспорт правильный.

    06.08.2025

  • Як Цидрак

    Зашибись. Лимит на легионеров - государственное дело. И так надув щеки сказано, что больше вопросов у меня лично нет. Ну может только про ЗП детских тренеров...

    06.08.2025

  • DaviT MosKv

    ну вот... свои мысли выдаете за мои, и у вас еще есть последватель), браво! хотя, чем вы хуже Кашпировского и Чумака?

    06.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Как можно сравнивать развитие национального спорта и покупку товаров/работ/услуг? Радуемся конечно, что отечественное самолетостроение развивается, что потихоньку Ваз зашевелился. Это очень радует!

    06.08.2025

  • baduga-0401

    А если только в футболе, то это плохо?

    06.08.2025

  • baduga-0401

    Ну так госучастие есть? Спонсор, в числе акционеров которого Государство, сразу отпадает, только OZON, WB, Садовод...)))

    06.08.2025

  • baduga-0401

    Давай тогда уж - для клубов с госучастием, а не с госфинансированием, и где тогда будет Зенит, Динамо, Спартак, Локомотив, ЦСКА ?)))

    06.08.2025

  • baduga-0401

    Родители сами возят детей на смотрины по всем академиям, ещё и платят за это. А когда потребуется игроков побольше, то провинциальные ДЮСШ за своих держаться будут.

    06.08.2025

  • baduga-0401

    Из параллельного мира говоришь... Где деньги, Зин??? Чем платить легам? Валютой? А они потом куда её денут? В РФ потратят? Так смысл кормить латиносов? Когда с трат футболистов в РФ ещё и гешефт можно получить?

    06.08.2025

  • baduga-0401

    Откуда это сочетание "многовато..." и миллионер? Если он бестолковый, всегда можно будет заменить своим молодым... Другое дело, что наши клубы будут тщательнее относиться к воспитанию своих игроков, а вот как они смогут массово убедить родителей, что бы их ребёнок выбрал футбольную стезю, а не образование... вот это интересно)

    06.08.2025

  • baduga-0401

    Чем платить легионерам при безлимите? Трамп пошлины вводит на ввоз всего и вся, рынок закрывает, дабы свой развить, так почему тебя удивляет протекционизм в нашем футболе?

    06.08.2025

  • baduga-0401

    Не получится, рубль не мировая валюта...

    06.08.2025

  • baduga-0401

    Расскажи, что там с лимитом в той же Португалии, Италии? (в целом в ЕС?) Кого в ту же Португалию, Испанию, возьмут в первую очередь - латиноса или нашего? В Польшу поедут? Не) В Чехию и ей подобные? Тоже врядли... Что-то Миранчук не расцвел в Швейцарии, а другой после нескольких лет в Италии мучается в США... Так что чтоб тебя взяли куда-нибудь, ты сначала в еврокубке засветись, или со Сборной выиграй... Ну а если наша Сборная будет побеждать - все скажут - хороший лимит.

    06.08.2025

  • avtai

    Изменится все только для остальных клубов, а зене дадут натурализовать девять бразилов))))))

    06.08.2025

  • Aleksej

    Цель ...По-русски и короче...

    06.08.2025

  • fedland

    ой дурак (к/ф иван васильевич меняет профессию) универсальная фраза, ко всем нашим чиновникам подходит...

    06.08.2025

  • AZ

    За пять поездок по два месяца с работы уволят за прогулы даже в нашей думе или правительстве.)))) И даже в описанном Вами случаеп, находясь за пределами территори России по дв месяца в пяти поездках, они не смогут генерировать столько бреда, экономия превысит стоимость этих поездок.)))

    06.08.2025

  • Роман Кондаков

    по-русски через дефис

    06.08.2025

  • Konstantin Kryzhovnikov

    Народ, вот вам совет. Не верьте каналам, группам, что продают прогнозы. Есть старый и проверенный сервис. С ними играют многие. 13 лет на рынке. В любом поиске ищите его по фразе: «бронзовый прогноз сайт». МАТЧ ТВ о них говорит.

    06.08.2025

  • AZ

    Да при чем тут вообще Москва? Я же не говорю, что все деньги должны оставаться в Москве. Я говорю о том, что Питеру просто повезло, что Путин оттуда и использует свой админресурс на благо родного города. Вот и все. По мне, так я бы вообще убрал местное резиденство для предприятий национального значения типа Газпрома, РЖД, крупнейших банков и др, чтобы они платили налоги только в федеральный бюджет. И они распределялись между всеми регтонами, но тут тщательно все продумывать надо. И гос деньги, выделяемые на футбол всеми корпорациями федерального значения собирал бы и распределял бы перед началом сезона поровну клубам высшей лиги часть из них, а другую часть в конце исезона в виде бонусов ов зависимости от результатов., Частники - другое дело, какой город ему нравится, тот пусть и спонсирует. Такой же принцип ис остальными лигами и игровыми видами спорта.

    06.08.2025

  • Болельщик футбола.

    Фан подписали-срать на фифа, и это подпишут.

    06.08.2025

  • Роман Жеребцов

    Скоро лавочники Горшков , Волков ,Ерохин-- дуболомы Денисов ,Хлусевич будут получать баснословные деньги . А Батраков и Кисляк вообще скоро Маска в форбс обгонят . А глушенков скоро всех подряд нах посылать будет и все равно будет играть ... Заставь дурака богу молиться он лоб разобьет . Всем этим буратинам надо скинуться и охрану Дягтереву оплачивать чтоб не дай бог с ним ничего не случилось или не застрелился....

    06.08.2025

  • DaviT MosKv

    это не интересно, и тяжело

    06.08.2025

  • DaviT MosKv

    ха, первое ваше желание ушло впустую) пять поездок по два месяца, и...?

    06.08.2025

  • Роман Кондаков

    Да все правильно, особенно в отсутствии еврокубков. Я лучше за 16-ти летних русских поболею, чем за 30 летних бразильцев

    06.08.2025

  • Bavz

    Ну отдал, и что? А раньше, когда Газпром был в Москве было, конечно, справедливо. Все москвичи были довольны. Да, отдали часть денег в Санкт-Петербург. Но в Москве-то сейчас 4 команды в ПЛ. Денег там мало что ли? Сами с собой москвичи только хотят соревноваться? Кстати, в правительстве планируют переезд офисов порядка 170 госкорпораций и компаний с госучастием из Москвы в регионы. Посмотрим что будет.

    05.08.2025

  • clyushnikoff

    когда лезут всякие неучи со своими экскриментами ничего хорошего не жди

    05.08.2025

  • Топотун

    Помню фильм хард таргет. Это про РПЛ ?

    05.08.2025

  • Legis Virtus

    Да тут всем пох что ты там ненавидишь

    05.08.2025

  • AZ

    Да нет, это Вы повеселили))).Я как раз за то, чтобы ресурсы распределялись более справедливо междку регионами. Но Вы же должны понимать, что Путин отдал Газпром в налоговое резиденство именно Питеру именно потому, что он сам питерец. А был бы, скажем, из Ростова или Новосибирска, на месте Зенита и СКА могли быть и другие команды. Или, например, московское Торпедо в футболе или Крылья Советов в хоккее.

    05.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    В самом начале уровень упадёт, и может быть даже значительно. Но с течением времени, он обязательно будет повышаться. Нужна комплексная работа, особенно с детьми и юношами. Но! Лимит - это первый и необходимый шаг. Без него на своих воспитанников обращать внимание по-прежнему не будут. Лимит - это кнут. При таком раскладе, за талантами будет объявлена настоящая охота.

    05.08.2025

  • Legis Virtus

    Он, выходит, тоже часть зенитовского админресурса. Вы совсем уже поехали крышей? ___________________________ Что значит "часть"?!!! Это не часть, а фундамент!

    05.08.2025

  • Rutozid

    Определитесь: либо футбол - это шоу и отмыв денег, тогда завозите кого хотите и про сборную забудьте (2008 случайный выстрел и он больше не повторится, нет), либо возврат к госпланированию. Тогда иностранцев 0 и вы увидите реальный уровень фубола, не присыпанный иностранными футболистами. Кстати, сейчас игра идет в одни ворота: иностранцы могут выбивать любые контракты, разрывать их же когда захотят с разрешния ФИФА и делать вообщем-то что угодно. Если цель - снижения этого иношлака и дальше, тогда разгоняйте машину по-бодрее, а то скоро Смолов/Кокорин перейдет в разряд недосягаемых легенд.

    05.08.2025

  • Bavz

    Повеселили. -))) А так, ясно что ваша мечта - это все деньги и ресурсы в Москве, а все остальные ниже 6-го места. Как в 90-х.

    05.08.2025

  • Legis Virtus

    Помню, как этот персонаж поздравил российских болельщиков после просмотра на канале Спорт записи многолетней давности хоккейного матча Россия - Канада. Ну ОК, тогда он ещё не был министром спорта, а был обычным дебилом из ЛДПР)) Но вот сейчас он рекомендует пересмотреть советский фильм «Гараж». А ведь он смысл этого фильма совершенно не понимает! И предлагает то, что там высмеивал Рязанов, взять за образец. Фантастический идиот)))

    05.08.2025

  • AZ

    А вы вчера родились? Он - главная часть зенитовского, и вообще питерского админресурса. Ибо если бы не он, Газпром не имел бы абсолютно никакого касательства к Питеру и его спортивным командам, и Зенит с большой вероятностью находился бы там же, где он был до прихода Путиена.

    05.08.2025

  • torpedon13

    Слово "таргет" обсосали раз 80. Ненавижу уродов, прочитавших статью и вперёд, в комменты. Урод, комменты прочитай

    05.08.2025

  • Player124

    Конкуренцию с легами выиграть тяжжелее, но те кто выигрываютдоказывают что действительно что-то из себя представляют и заслуженно занимают место в старте, а не потому, что у них правильный паспорт, они как без лимита бы играли так и с лимитом играют на них это вообще практически не сказывается, те же Кисляк, Батраков и прочие. А тем кто проигрывает такую конкцренцию взоры на себя следует обратить - если они играют так, что вместо того, чтобы ставить их предпочтут купить не самого сильного лега, то зачем они вообще нужны спрашивается в большом футболе? (Вопросы откатов и т.п. при покупках вынесем за скобки - это отдельная история) А между собой выиграть будет проще конечно, ибо сколько-то талантливых игроков у нас прямо скажем не слишком много. Но станет ли от этого выше уровень футбола? У меня большие сомнения.

    05.08.2025

  • Bavz

    Гражданство у нас в стране предоставляет В.В. Путин. Он, выходит, тоже часть зенитовского админресурса. Вы совсем уже поехали крышей?

    05.08.2025

  • AZ

    Гегемону как раз выгодно. Во-первых,за счет админ ресурса предостпавление бразилам гражданства. Во-вторых, если сейчас условный Краснодар или Рубин может конкурировать за счет более качественной селекции, то в случае согкращения числа легов на поле он просто выдернет у кого-то трех лидеров- россиян за большие бабки. Далее так же в меру своих сил сделают Спартак, Динамо, потом ЦСКА, Локо, остатки после Питера и Москвы подберет Краснодар и Рубин. А остальным что делать? Игроков из первой лиги подбирать? Уровень конкуренции, которы только было чуть-чуть возрос, сильно просядет вместе с качеством..

    05.08.2025

  • RobertH

    Не может. Не обучен...

    05.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Пусть так. Вы правы тоже. Но одно не отменяет другое: искать будут не для скамейки, а для основы. А значит, наши футболисты. и молодые, и уже играющие, получат гораздо больше игрового времени и шансов на развитие. И между ними будет конкуренция, а не с легами. Хотя смотришь на Кисляка сейчас. ну чем он хуже Вендела? А Батраков совсем не хуже Педро или Гонду). Умяров - точно не хуже Барриоса.

    05.08.2025

  • Ратислав

    А Министр спорта России может говорить на русском языке? Например, вместо "таргет" сказать "цель"?

    05.08.2025

  • Player124

    Во первых да, переподпишут своих на улучшенных условиях естественно с повышением з/п возможно до уровня которому они в данный момент не соответствуют(и возможно, что соответствовать и не будут в принципе). А проблема то в том, что в условном Роторе вряд ли кого увидят, да и искать станут не факт, что.Они скорее в условном Ростове кого-то присмотрят, кто пяток матчей провёл на уровне чуть выше среднего, зато на виду и искать не надо.А так как Ростов просто так расставаться не захочет, то цена будет излишняя (возможно даже как за пару легов такого же уровня ) и з/п игрок захочет тоже немаленькую ибо на него ещё какое-нибудь Динамо выйдет с предложением и он пойдёт туда где больше дадут, а не окажется ли это очередной условный паспортист, который вскоре пойдёт по арендам или по вообще по разным командам гулять с этой з/п завышенной это большой вопрос.

    05.08.2025

  • al-an-ko

    Как это не печально, но очень похоже на правду.

    05.08.2025

  • Legis Virtus

    Разве это лимит?! Запрет на использование всего иностранного! Только отечественная продукция. И вперёд! Этот сезон не тронем. Со следующего начнем запрещать — плавно. Такое использование зарубежной продукции нужно подчинить государственным интересам. Можем помочь собрать НЗ или организовать великий шопинг-тур. Вот такой таргет

    05.08.2025

  • Николай Викторов

    Пральна. Меньше бонгод, мукунок, и прочих флориан шоав будет, так как столько шлака в составе клубов.

    05.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Лимит - это одна из мер комплекса мероприятий. Перейдем к конкретике. Вот Спартак мой, к примеру, держит на скамейке наших молодых ребят: Масалыга, Дмитриев, Зорин, Быковского подтягивали на сборах, ещё пару человек. Завтра начинается введение лимита. Что нужно предпринять? В первую очередь - со своими подпишут контракты, во вторую очередь - займутся наконец-то Спартаком-2, а с ним, по идее, будут заинтересованы в поисках талантов, в росте своих воспитанников (а это и есть развитие молодёжного футбола), подумают, кого из легов нужно оставить и будут играть своими. Да, если увидят, условно в Роторе перпективного, предложат перейти на более высокую зп. Конкуренция будет внутри между нашими, за зарплату, за право играть. И контракты нужно будет соответственно привязывать к достижениям. А если отменить лимит? Побегут и купят 22 негра и будут играть, как с Балтикой или Акроном. Зачем это нужно и кому?

    05.08.2025

  • Роман Жеребцов

    они паспортов напечают своим бразилам

    05.08.2025

  • Роман Жеребцов

    Все больше и больше склоняюсь к мысли что у нас руководят спортом люди далекие от него. У нас сейчас паспортист ток начинает норм играть ,его из за паспорта деньгами засыпают и он бросает развиваться , а зачем? на западе за его мастерство и близко платить такие деньги не будут , а тут и так пойдет . Вот мы и получили поколение кокореных захарянов миранчуков и подобных звезд местного разлива . И вообще государству запрещено вмешиваться в футбольные дела , ну это если вдруг мы хотим на международные соревнования вернуться... В общем с нетерпением жду отставки этого бездаря -- желаю ему как старовойту закончить, путь примерно такой же...

    05.08.2025

  • RobertH

    Что - то слабо верится. Гегемон как с пятью легами в основе будет вытягивать очередной "юбилей"? Да Медведев с Семаком в прошлом сезоне против Факела выпускали девять легов, а тут пять? Они вон сколько понакупили. Как и Спартак, как и Краснодар. Леги будут на лавке сидеть? Или играть по очереди? Да нихрена не изменится!

    05.08.2025

  • Player124

    Да, тех кто с паспортом будет много и за тех из них, кто хотя бы в потенциале может что-то из себя представлять развернётся борьба и будут подогреваться на них цены и их зарплаты соответственно, что у некоторого количества отобьёт желание прогрессировать. А вот насчёт новых пареньков тут вопрос. По количеству их будет много, а вот по качеству, будут ли они явно лучше даже этого полурастренированного и не слишком мотивированного товарища, вопрос... И тут мы возвращаемся к главной проблеме российского футбола - к развитию детей и юношей, а с этим у нас всё мягко говоря не очень. Именно потому и возникает мною описываемая проблема - будь среди них больше конкуренции проблем ни с лимитом ни с паспортистами даже не возникало бы, а тут чуть выделяешься, уже считай потенциальная звезда, корона на голове со всеми вытекающими...

    05.08.2025

  • AZ

    А я бы другой лимит ввел, для министров и депутатов - не более 5 зарубежных поездок за сезон)))

    05.08.2025

  • USSR Army

    Для начала 5+5, и это за глаза. Сколько можно плодить в геометрической прогрессии коррупцию в нашем футболе. Который, к слову, кирпичик в созданной с начала 90-х в мире крепкой пирамиде. В паутине. Затягивать и пилить огромное бабло, вот и вся ее задача. И чтобы выбраться из этого, нужно ограничить себя барьерами на вход и на выход в плане жестких фильтров. А для этого нужны честные управленцы и стальные коки. Уже смешно, да? А вообще сколько лет твердят вменяемые юзеры на этом сайте о детском и массовом футболе, а воз и ныне там, кто бы их слушал. Весь профспорт, по всей вертикали и горизонтали, особенно футбол - это только про деньги. С другой стороны, все эти поколения "миллениума" и "Z" ввиду ломаемой чуть ли не с пеленок хрупкой детской психики как раз и не предполагают физкультурно-спортивной массовости. Многое, конечно, зависит от родителей, а они нынче кто, из какого помета? Затем уже зуммеры будут воспитывать своих отпрысков и тогда еще веселее будет. Короче, замкнутый круг.

    05.08.2025

  • Пенкин сияющий ликом Булановой

    Идёт полная дискредитация власти,причём руками самим же чинуш.Уровень ниже плинтуса. Конструктивного ничего придумать не могут,только запреты

    05.08.2025

  • IgorBilli

    В академии Барсклоны 26 000 воспитанников, в академии Зенита - 1500. Поэтому у них 8 своих на поле (Ямаль и Месси, между прочим, именно оттуда), а у Зенита 8 афробразильцев. Госденьги газпрома тратятся на бразильцев и их агентов а не на спортшколы.

    05.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Согласен, естественный процесс. Но здесь сам термин "паспортист" потихоньку отпадёт, за ненадобностью. Очень многие будут теперь с паспортом, и мало тех, у кого паспорта не будет. Придёт он в другой клуб, на большие деньги. Но там-то не лавку будет полировать, а играть. Иначе - пинком, и будут искать нового паренька, нашего. А новых пареньков, при всё этом, будет с каждым годом больше.

    05.08.2025

  • Player124

    Это поначалу за счастье, годик поиграет чего-то покажет и захочет паренёк из Чертаново з/п в 3 раза больше. Ему не дадут, уйдёт в другой клуб, где с паспортистами сколько-то играть умеющими напряг, там дадут желаемое. Из серии как Кокорин ушёл в своё время из Локомотива в Динамо. В Локомотиве ему отказались давать большую з/п ибо тогда он из себя ещё толком ничего не представлял и тут Динамо нашлось, которое согласилось. Главная проблема как раз в том, что находятся те. кто готов платить ноунейму считай, большие бабки за то, чтобы увести его у конкурентов например. Или напротив чтобы не дать конкурентам его увести.

    05.08.2025

  • МАО

    А сели контракт подписан до 2028-2030 года ? Кто неустойку за досрочное расторжение платить будет ? РФС? Или лично Дягтерёв?

    05.08.2025

  • sdf_1

    РФС это общественная организация и она не подчиняется министерству спорта. Поэтому Дегтярев не имеет никакого права устанавливать лимиты в футболе. Сам Дегтярев пусть не дурью мается с лимитами, а займётся организацией бесплатных детских и юношеских спортивных секций по всей стране. Прямым своим делом

    05.08.2025

  • Legis Virtus

    Каким "государственным интересам" отвечает присутствие на должности министра спорта этого недалекого, хамоватого, неграмотного, не владеющего предметом организма?

    05.08.2025

  • Sergey_Marcus

    Все футболисты ушли на войну. Ты футболист? Бери ружье! Нам и нападающие нужны, но скоро и защитники понадобятся. Родины.

    05.08.2025

  • Tony Lee

    Не, ну а что? Не абырвалг же)))

    05.08.2025

  • Tony Lee

    Таргет- это супермаркет в загнивающей Европке)))

    05.08.2025

  • sdf_1

    Агентам паспортистов очень понравятся эти таргеты министра

    05.08.2025

  • rewisor

    5 июня президент на совете по поддержке русского языка заявил, что важно избавляться от «вульгарных и механических иностранных заимствований», тем более если термины имеют аналоги в русском языке. А у дегтярева видно с "Мемори" плоховато, раз он "Таргетами" про лимит:)

    05.08.2025

  • albou2

    А вот Петр Первый осудил бы))) Вы же из Питера, зачем отца-основателя обижаете...)))

    05.08.2025

  • albou2

    "Для решения программы импортозамещения нам не хаатает импортны деталей"

    05.08.2025

  • albou2

    "Нет, клеить ярлыки макакам мы не позволим!".

    05.08.2025

  • hattabysh

    Первое, что сразу вспомнилось из фильма "Гараж", после отсылки министра: "Я за этот гараж Родину продал".

    05.08.2025

  • Sergey Sparker

    Он не просто дурак, он дурак с инициативой и расставленными ягодицами.

    05.08.2025

  • grischinmichail

    Изменить лимит, это попытка повлиять на следствие: сначала развалили все школы, детско-юношеский футбол. Потом удивляются, а где русские игроки?(а кто их воспитывал, с детства? Кто создавал им условия для роста и развития?). А теперь, оказывается, иностранцы виноваты...это они не давали нащим парням развиваться...это они занимают их места....Тогда давайте сократим лигу до 5-6 клубов:для большего собственных воспитанников, соответствующих уровню ЛИГИ не хватит. Или не будем обращаться в ФИФА/УЕФА о допуске на межд.уровень, дабы не позориться... Начинать надо с основ (школ), у уж потом смотреть, что за спецы после этих "унивеситетов"... Да и вообще думать ( о футболе в данном случае). А то построили стадион в Саранске...Сочи...(а командам, выходящим в РПЛ играть негде: Черноморец, Нижний.... Это лимит тоже исправит? Пора включать мозги...

    05.08.2025

  • albou2

    Ну так у нас же нет лимита на министров- дураков.((

    05.08.2025

  • Knockouter

    Не министр спорта, а конченный чмошник

    05.08.2025

  • Sergey Sparker

    Target - в переводе "цель". Почему это банный обмылок не может говорить по-русски? Как можно дебилов назначать министрами? Отрицательный отбор победил навсегда?

    05.08.2025

  • Knockouter

    Просто, этот одноклеточный, слово новое выучил... за умного пытается сойти

    05.08.2025

  • AZ

    Крутой проводник идеи лимита, употребляющий ни к селу ни к городу слово таргет вместо слова цель)))

    05.08.2025

  • Knockouter

    Мерзко смотреть на это ничтожество...

    05.08.2025

  • albou2

    Нет там лимита. Есть закон, регулирующий приглашение иеостранной рабочей силы - от профессоров Кембриджа до пазносчиков пиццы. И по каждой категории есть свои требования, наличие которых позволяет получить рабочую визу. И на счет легов коубы иногда нахрдили лазейки..

    05.08.2025

  • Bavz

    Таргет, блин, у него. Только за это надо увольнять.

    05.08.2025

  • Knockouter

    Дегтярев - ты посмешище!

    05.08.2025

  • rizo

    Правильно, тов. министр! В шею нахлебников, и наших, которые наживаются на лимите, и иностранных. Дорогу молодежи России!:whale:

    05.08.2025

  • Alexey Govorukhin

    Таргет?!? Он сказал слово таргет?...

    05.08.2025

  • Rudrik31

    В Португалиях и Франциях своих Батраковых как собак нерезанных, смогут пробиться - честь им и хвала) А Польша и Румыния платить будут на уровне фнл

    05.08.2025

  • Petr Black

    Походу это он пример с Китая берет. Сборная будет очень скоро как китайская.... А меж тем в Барселоне еще недавно было 4 легионера (всего), остальные испанцы и все это не искусственно. Просто такой уровень испанцев они банально сильнее легионеров

    05.08.2025

  • Irzhi Korn

    А на кого, блин, ходили еще 30 лет назад???

    05.08.2025

  • Kirill Boglovsky

    Или в баню, трепло.

    05.08.2025

  • Irzhi Korn

    Как говорил мой шеф, согласен на 50%! Даку и Данни явно не там...

    05.08.2025

  • Andrei Shulga

    Агенты в любом случае будут в плюсе, но когда в российской премьер лиге играет на поле 8+8 гастарбайтеров, согласитесь это нонсенс!

    05.08.2025

  • Angeldust

    "Таргет"... Ты научись сперва по-русски разговаривать.

    05.08.2025

  • albou2

    А только в футболе ужесточать лимит будут? А как же хоккей? Баскетбол? Министр, вам есть где развернуться! Дарю новые «таргеты»: Городки - без иностранцев! Лапта - только наши! Лыжи - только из березы! Не благодарите…

    05.08.2025

  • ura1956

    Наверное, хочет, чтобы чемпионом стала Балтика или Пари НН...

    05.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Ну, если у тебя с Дзюбой что-то и было такое, то ты здесь не афишируй. Стыдно тебе должно быть)))

    05.08.2025

  • Coldheart

    Хорошая шутка:joy:

    05.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Не твой , а Дзюбы. А свою Тушинскую педерастию ты брось . Не солидно получается . Даже братья Старостины бы тебя осудили.))

    05.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    неужели выполнит свое обещание о сокращении мукунок хочецца верить

    05.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    На сухую, Красик. Так правильно))). Но не Дзюба его засадил, а Кукуян. Дзюба выступил колом. Я рад, что мол кол отозвался в твоём сердце (а может и не только в нём))))

    05.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Засадил кол Дэюба Спартаку ?)) Всухую.))

    05.08.2025

  • albou2

    Он министр. Знания для него - это лишнее...и даже вредное.

    05.08.2025

  • alexpomor

    Таргет? А по русски, министр? Нет?

    05.08.2025

  • Кабанчик

    Честно сказать из-за Дюковых и Дегтяревых футболом интересуюсь все меньше

    05.08.2025

  • Спринт

    Рос.фут.недоучки хоть что-то заслуживают? Рос. игроков в близко равных Домингису, Данни, Вагнер Лаву, Видичу, Бракамонте, Халку, Корвальо, Рахимичу, Азмуну, Роше, Алексу .. и другим десяткам легионеров в РПЛ нет и не было. Равнятся на кого-то возможно только при наличиии своего игрового мастерства. Подавляющее чмсло рос.ногомячистов никаким футбольным мастерством не обладают и не будут обладать. Так как мастерство закладывается в детско-юношеском футболе и в профессиональной команде отсутствие этого мастертсва уже ничем не заменить.

    05.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Моя точка зрения - 3 лега в поле, 5 в заявке. Работать всесторонне над развитием детско-юношеского бесплатного спорта, скаутинг клубов по России должен быть в первую очередь. Ну и создать тренерскую академию, своего рода -центр компетенции, куда, кстати, вполне можно приглашать работать иностранцев. Насмотрелся я за свои годы на негров. Баскетбол наш уже убили, теперь футбол добивают.

    05.08.2025

  • pupkin-221

    Министр спорта РФ Дегтярев подтвердил, что в РПЛ ужесточат лимит на легионеров: «Пять на поле, десять в заявке и три футболиста со мной в бане» :laughing::laughing::laughing:

    05.08.2025

  • Анатолий Николаевич

    Не падай - и не нужна поддержка Сталина!

    05.08.2025

  • Кабанчик

    С импортозамещением у нас в России как то традиционно сложилось не очень

    05.08.2025

  • analytica

    Ваше предложение не имеет смысла. Нет в РПЛ клубов, которые сидят только на госфинанснировании. Даже в Локо процентов 10 идет от спонсоров. И попробуйте докажите, что Зенит сидит на госфинансировании. Вл-первых в Газпрома половина акций частные. Во вторых Газпром дает Зениту только половину бюджета.

    05.08.2025

  • Аз есмь

    А государственные деньги в футболе не вмешательство?

    05.08.2025

  • frunt 2

    банщик икону в холодильньких ставит,и этому мудаку кроме губерниева еще кто-то верит.

    05.08.2025

  • Кабанчик

    умом тронулся имеете ввиду

    05.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Будут наконец-то ставить в основу Масалыгу, Зорина, Быковского, Дмитриева, может ещё кто на подходе.

    05.08.2025

  • albou2

    У меня вопрос к футбольным «патриотам» (кто за ужесточение лимита): вы везде такие патриоты? Интересно, устраиваете ли вы акции в магазинах бытовой электроники, требуя убрать с прилавков китайско-корейско-японско-немецкие товары? Или акции на трассах, требуя избавиться от опять же от китайско-японских-корейско-немецких авто? Или только в футболе «за отечественное»?

    05.08.2025

  • analytica

    Зато паспорта зато заслуживают, все как один.

    05.08.2025

  • Смерть сусликам

    После лимита Хлусевич с Денисовым будут звездами в сравнении с теми кто еще придет в стартовые составы:rofl::rofl::rofl:

    05.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Абсолютно правильно! Одномоментно это не изменить, и лимит - это лишь одна из мер по оздоровлению нашего спорта.

    05.08.2025

  • bvp

    Лимит и потолок зарплат.

    05.08.2025

  • Mick Shelby

    Уровень нашего футбола не упадет, потому что лучшие к нам не поедут, а приехавшие сами должны бороться за конкуренцию с нашими игроками. Реально усилившие легионеры - Халк, Малком, Промес. Где они?

    05.08.2025

  • analytica

    Интересно, вы когда-нибудь слышали слово "сарказм"? Думаю, нет.

    05.08.2025

  • Кабанчик

    Какой же некомпетентный человек руководит спортом, лимит это зло для развития футбола, русские игроки проигрывают конкуренцию иностранцам, а искусственно их ставить вместо иностранцев бессмысленно, в международных матчах будет полный провал с русскими игроками.

    05.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Эти процессы нужно делать параллельно, ибо есть контракты у клубов аж на 4 года с легами.

    05.08.2025

  • albou2

    А Таргет - это тоже легионер?

    05.08.2025

  • analytica

    В Краснодаре 6 человек бразильцев, как и в Зените. Общее число заявленных легионеров там 13, как и в Зените. В Рубине не помню сколько, но меньше.

    05.08.2025

  • Анатолий Николаевич

    Круто! Выкинуть сразу троих!!! А на кого смотреть? На "Задротов"?

    05.08.2025

  • andy1962

    я же не про абстрактных местных сидельцев, а про свою точку зрения на лимит. Надеюсь, я имею на нее право? По тону я понял, что Вы сожалеете, что поддержали Бибигона. Если так, считаю прения закрытыми к удовлетворению сторон...

    05.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Кто к нам из всего мира и когда приезжал на меньшую зарплату с нормальным уровнем?))))

    05.08.2025

  • albou2

    Игроки из Бразилии, Африки, бывшей Югославии - это плохо, они - зло, они мешают нашим дарованиям! А игроки из стран ЕАЭС, которые не считаются легионерами, это нормально, они никому не мешают…)))

    05.08.2025

  • analytica

    О лимите на одной из «Прямых линий» высказался даже Владимир Путин: «Иностранцев слишком много. Нужно это количество ограничивать. Когда составляется национальная сборная, собирать ее не из чего. Это избыточное количество легионеров подавляет рост молодых и талантливых игроков».

    05.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    А кто будет им платить большие деньги? С чего они будут много получать??? Возьмут на место корявого, какого-нибудь паренька, например из Чертаново, которому за счастье будет биться в основе клуба. а корявый пойдет себе местечко искать. А клубы будут не в Латинскую америку смотреть. а ездить по России и наших талантливых пацанов приглашать.

    05.08.2025

  • spartsmen

    россиян, желающих играть, много. только пока не ограничат госкорпорации во вливаниях, они так и будут совращать и развращать баблом.

    05.08.2025

  • Knockouter

    Дегтярев, таргет - в заднице у тебя. На русском изъясняйся, мы не понимаем твой язык

    05.08.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Чтоб выйти из такого переплёта, Рубить серьёзней надобно, друзья! Поскромничал наш тёзка пулемёта: Намного больше ПЯТЬ, чем до фуя!!!

    05.08.2025

  • Mick Shelby

    Московские команды постоянно дербанят команды из других городов. Это другое? А Зенит ты приплел заодно, по принципу - вали кулем, потом разберем?

    05.08.2025

  • spartsmen

    а, может, больше батраковых и кисляков?

    05.08.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Чтоб выйти из такого переплёта, Рубить серьёзней надобно, друзья! Поскромничал наш тёзка пулемёта: Намного больше ПЯТЬ, чем до фуя!!!

    05.08.2025

  • bvp

    Да, правильно, на поле не больше трёх.

    05.08.2025

  • Axel Pervolainen

    Папа на джипе денег даст?))) Да хоть пусть миллиард дает. Если играть не может, никто держать в команде не будет. Сказки не рассказывайте.

    05.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Зиньковский Антон - живой пример.

    05.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    А что же их таких профессионалов-то сейчас в Шотландию не зовут? Никому они не нужны. Чем меньше иностранцев в команде, тем адекватнее будет зарплата наших футболистов.

    05.08.2025

  • Береги руку, Сеня!

    :handshake: Это было бы справедливо!

    05.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Его и так уже ослабили до нельзя! Семаку нужно усиление!!!

    05.08.2025

  • Jackson 57

    Прекрасный диагноз, произнесённый перед зеркалом:)) Ну а насчёт того, что что-то не так с мозгами, поглядите ещё на некоторых местных персонажей, типа Herrзуда, кучи всяких прочих спартачаток, одного локострадальца... С Herrзудом я даже имел несчастье переговорить по телефону, но ничего кроме мата, я оттуда не услышал. Более того, мне показалось даже, что его сопли и слюни долетели до меня по проводам прямо из Германии:(( А с тем бедолагой - болелой Локо - ещё недавно вполне можно было вести беседы, но... И это уже необратимо, похоже. Нет, я не исключаю того, что мои шуточки порой могут быть слишком уж ядовиты. Но на фоне того, что тут несут некоторые тролли, я сама благовоспитанность. И даже местами Смольный институт благородных девиц:)) И да, я продолжаю считать себя петербуржцем, хотя по некоторым причинам живу в Москве с 1973-го с перерывом на службу в СА.

    05.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Отечественного футбола практически не осталось. Есть футбол латино-американский.

    05.08.2025

  • Jean4

    В данном случае, статистика и турнирная таблица, лучшие показатели. Так что предлагаю заглянуть туда, в графу "чемпион", "лучший бомбардир" и тд. и убедиться в правоте моих слов.

    05.08.2025

  • Mick Shelby

    Приток легионеров не привел к тому, что наши футболисты равняясь на них, повысят свой игровой уровень. Некоторые легионеры сами не всегда лучше наших футболистов. Блеснут в 2-3х матчах и всё. Сколько их было в РПЛ - не сосчитаешь. И такие зарплаты легионеры не засуживают.

    05.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Дилетантиков для массовочки, сугубо!

    05.08.2025

  • ngil

    Как это в Единой лиге ВТБ нет легионеров? Очень даже жесткий лимит - 6 человек.

    05.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Немножко приукрасили))))) Никифоров и Онопко, Ледяхов, Цымбаларь и даже Карпин с Юраном в 90-х вполне себе успели поиграть за Спартак. До 1995 г. Потом молодежка Ярцева выдала очередной спурт, появились новые игроки. Первым легом в Спартаке был Робсон. И вопрос: а что, из ЦСКА, Динамо игроки в 90-х не уезжали? Никуда наш футбол не рухнул. Мало того, на багаже Советского Союза успели аж до 2008 года вполне себе вырастить ещё одно поколение. А потом так: появились огромные деньги и наши функционеры сказали: да что мы тут будем голову ломать, воспитывать кого-то, сейчас купим негров, как в Шахтере, и будем всех накернивать. И так до 2025 года. Пора это заканчивать. Иначе будет как в баскетболе.

    05.08.2025

  • winvem

    Сейчас неграм начнут гражданство выдавать

    05.08.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Одновременно было бы уместно уточнить, что отказ легализованных иностранцев / новоиспеченных граждан РФ играть за российскую сборную являлся бы 100%-ым основанием для лишения их российского гражданства.

    05.08.2025

  • ngil

    Причем тут Рубин, а не Краснодар, например?

    05.08.2025

  • leo-babaev

    а зачем им платить миллиарды? какая связь?

    05.08.2025

  • andy1962

    нет,я не нацист. Просто именно хохлы олицетворяют упертую дурость те когда человек осознает, что неправ, но признать неправоту не может физически. Недаром говорят ..упертый как хохол. Началось ведь с того, что Вы подтвердили слова какого-то идиота, утверждающего, что у меня что-то не в порядке с мозгами только на том основании, что по-моему лимит надо ужесточить. Так ведь? Вы ведь меня совсем не знаете, но поддерживаете кретина. Это и есть хохлятство.

    05.08.2025

  • leo-babaev

    Таргет - что такое?

    05.08.2025

  • manul75

    то, что не убил Мутко, добьет Дегтярев, ну что же, по крайней мере теперь хоть будем знать палача отечественного футбола в лицо

    05.08.2025

  • Axel Pervolainen

    Вам приятно смотреть на Зенит, Рубин? Россиян там пара полевых и вратари. Тьфу!

    05.08.2025

  • Jackson 57

    А вы, батенька, ещё и нацист. Это было бы ещё не так уж плохо, поскольку это лечится. К примеру, в Магадане. Или в Нерчинском крае. Но плохо то, что вы дурак. А это вот уже вовсе неизлечимо. Разве только декапитация спасёт от вас общество. Или белые медведи...

    05.08.2025

  • AlexCS4

    "Таргет" - Маугли что ли? В младенчестве был найден и принят семьей американцев? Русское слово "цель/задача" не знаем? Позорище.

    05.08.2025

  • oleg ves

    в АПЛ есть - туда нельзя заявлять лега, не отыгравшего определенное количество матчей за национальную сборную

    05.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Они просто еще этого не осознали . Своих ПедРошей считают.))

    05.08.2025

  • serZheo

    Я бы еще лимит на качество ввел, чтоб масайский шлак не таскали. А то, как не посмотришь, токма из ФНЛ вылез, уже давай бабло швырять на шлакоблок, как буд-то в ЛЧ собрались и без легов никуда.

    05.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Хотите остаться с Акроном вдвоем в РПЛ ?)) Ну так как показал последний матч , не факт что выиграете.))

    05.08.2025

  • richardford

    А чё вы про Зенит замолчали, твари базарные? Дяденька ведь здесь для вас старается, чтобы Зенит ослабить, осуществить мечту вашу.

    05.08.2025

  • andy1962

    по-твоему, негры -дуболомы из Зенита , Краснодара и Спартака чем-то лучше наших? Это смешно.

    05.08.2025

  • DaviT MosKv

    Министр, вы бы лучше обсудили сокращение и последующее прекращение государственного финансирования профессионального футбола. как в басне Крылова не вышло бы в вашем исполнении.

    05.08.2025

  • andy1962

    так Вы хохол, живущий в Юж Бутово? сколько же еще работы предстоит))))

    05.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Чтобы ценв на "паспортистов" не взлетели до небес , предлагаю выгнать всех иностранцев . Так будет справедливо. Сталин меня бы поддержал.))

    05.08.2025

  • serZheo

    Всё правильно сказал. И медиа - читают. Про Гараж - моя цитата, недельной давности... Так что верю...

    05.08.2025

  • Jackson 57

    Увы вам. Знаете, что такое Южное Бутово? Вот я там и живу. А свой диагноз вы таки подтвердили.

    05.08.2025

  • andy1962

    Против Президента попер с иностранным языком?

    05.08.2025

  • andy1962

    еще один...наверняка хохол!

    05.08.2025

  • Igor Dubkov

    Вы что , а как же мы будем без команд у которых каждый год цель только одна , закрепится в Премьер-Лиге ? Все эти Сочи , Оренбурги , Уралы , Факелы и прочие гиганты футбольной мысли .

    05.08.2025

  • sb1006

    Мы работаем в интересах российского спорта и миллионов поклонников спорта. Наша медиакоманда ведет мониторинг этой темы. Там расклад — 90:10. /// Т.е. 90% болельщиков хотят видеть на поле молодых практикантов ? Ну что за чушь !

    05.08.2025

  • Jackson 57

    Вот вы и подтвердили ваш диагноз:((

    05.08.2025

  • Олег Кн.

    Задолбали уже постоянно менять лимит. А этот вводится дилетантами, как говорит Царь, не футбольными людьми. И этот лимит выглядит самым бестолковым из всех многочисленных, которые были. Угомонитесь вы уже с этими лимитами. Ну не родятся от осинки апельсинки, что вы не делайте.

    05.08.2025

  • oleg ves

    Только надо было бы лучше сделать гибким лимит. Если на поле свой воспитанник, то можно еще 1 лега выпустить. Это будет стимулировать команды воспитывать своих футболистов, а не заниматься только скупкой

    05.08.2025

  • sb1006

    А пока надо давать практику молодым российским игрокам. /// Целая ФНЛ в наличии, практикуйся сколько хочешь. И я так понял, что "пока", в его интерпретации, это пока у нас нет международных турниров. А что потом ? опять изменение лимита ?

    05.08.2025

  • Олег Кн.

    Россию никто не исключал из ФИФА и УЕФА. РФС получает денежные выплаты от этих организаций до сих пор.

    05.08.2025

  • Igor Dubkov

    Как же всё это достало . В какой лиге , в каком виде спорта есть лимит на легионеров ? НХЛ , НБА , Ла Лига , Серия 1 , АПЛ ? Даже в Единой лиги ВТБ его нет . И только в РФПЛ каждый сезон начинают чесать одно и тоже место . Давайте ужесточать лимит , давайте сборную должен тренировать освобождённый тренер (он должен просматривать всех игроков ) , давайте сборную будет тренировать совместитель с клубом ( он же видит всех игроков со всех клубов ) . Ну никак Минспорта не поймёт , что лезит в комерческий спорт , где на первом месте зрелище и деньги . Какое отношение Минспорта имеет к комерческой лиге ? Строить новые спортивные школы , это Минспорта не интересно .Гораздо интереснее руководить и указывать где , каких и сколько должно быть игроков и с каким паспортом . Во всех сильнейших лига по любому виду спорта нет никакого лимита . Как сказал В.М. Черномырдин , если у вас там где то чешится , то чешите в другом месте .

    05.08.2025

  • анатолий еремин

    Не жестковато,а Хлусевич и Денисов потому и дуболомы потомучто дрожат как бы не ошибиться,Рябчук точно не сильнее ни того ни другоголегионеры даже Барко пока не впечатляют. Так что посыл очень правильный. В Локо вон честная конкуренция и старт на загляденье,а мы с аутсайдерамикое как 4 очка в трех играх набрали. И где в этих играх были Угальде Барко Гарсия Мартинс.Бабича после Балтики не поставилиправильно напорол он там, да и Солари тоже сколько моментов запорол уму непостижимо, а у вас все виноваты Хлусевич Максименко и Денисов.

    05.08.2025

  • andy1962

    у меня, может, и слабовато, а ТЫ ВООБЩЕ, КРЕТИН, раз пишешь такое незнакомому человеку. Кретин, идиот и просто пень)))

    05.08.2025

  • Shultze

    Надеюсь, что это не распространится на зенит в этом году. Как-никак, 100 лет отмечают. Пусть будет бонусом к судейству.

    05.08.2025

  • Антибот-Антибандера

    в Звените много практики молодым дают? Сколько своих воспитанников в составе? Только у других скупают - и типа молодцы, в шоколаде, и лыбу давят... по всей стране потому и кричат ЗПР! в том числе и ввиду явно нечестного судейства.

    05.08.2025

  • Andrey Kostromin

    Сократить лимит это не решение, т к смотреть не на кого. Если сокращать, то надо сократить количество команд.

    05.08.2025

  • Player124

    Так я и против лимита. Но и категорически против того чтобы деревяшкам большие деньги платили.

    05.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Лёд тронулся, господа присяжные заседатели! Лёд тронулся!

    05.08.2025

  • 199

    Уберите лимит для частных клубов. Для клубов с госфинансированием-запретить. Пусть играют доморощенными.

    05.08.2025

  • Проскурин Проскурин

    Опять те же грабли

    05.08.2025

  • ровнов

    да еще и мясом накормили.

    05.08.2025

  • ровнов

    попробую угадаю. Зенит? Спартак? Динамо? ЦСКА? динамо мх?

    05.08.2025

  • Denis Shikhov

    Потом будет поздно

    05.08.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Знаю один клуб, который точно будет против. И это точно не "Краснодар")))

    05.08.2025

  • Berkut-7

    ДА не должно быть никакого лимита вообще , вот именно что надо государству заниматься в первую очередь востановлением детского футбола на государственном уровне...а у нас не занимаются, у нас думают, что проблема в лимите и легионерах , в итоге и детский фтуболу нас мёртвый и сам чемпионат загибается в лимитных оковах , страдает потребитель который его смотрит.

    05.08.2025

  • ровнов

    Отвечу за Казань. Рядом со мной два парка, и приходят туда играть не за плату, а так, кто хочет. И внук ходит заниматься футболом, за малую плату. Я не знаю, что будет потом, но мы смотрели Аланию, Ротор,Спартак, извините кого не упомянул. И болели. радовались когда наши команды побеждали. Ну приехал Луис Энрике и что он показывает? лучше пусть нашши пацаны играют.

    05.08.2025

  • Bibigon2020

    у вас ещё слабовато с пониманием футбола и объективностью да и в целом, похоже с мозгами

    05.08.2025

  • Denis Shikhov

    По этому лимитом надо заниматься в последнюю очередь. Нужно выстроить граммотную вертикаль от детского футбола к профессиональныму.

    05.08.2025

  • Berkut-7

    ТЫ будешь смотретьф утбол где играют Мелкадзе против КУтеповых на поле? ждать пока они спрогрессируют через пару лет ?ДАже если кто-тос прогрессировал, он уедет, и тебе от этого какое удольсвтие обьсни мне? Вот Батраков сегодян возьмёт и уедет в Спортинг, болельщику ЛОко какое счастье от этого?

    05.08.2025

  • Berkut-7

    ТАк поэтмуо и не нужен лимит , без лимита не будет необходимости клубам платить большие деньги деревяшкам, если игрок борзеет и зарплату требует себе , его просто отпускают на вольные хлеба и берут другого, зачем держать игрока на большйо зарплате , если ты можешь по всему миру себе игрока найти на замену на меньшую зарплату.

    05.08.2025

  • Denis Shikhov

    Ну так пускай уезжают,прогрессируют,доказывают. Здесь с огромной зарплатой без стимула так и будут дойдя до определённого уровня протухать и деградировать...

    05.08.2025

  • НХЛ-СИЛА

    Пока нет еврокубков, легионеры не нужны

    05.08.2025

  • Berkut-7

    В начале 90ых наш футбол вообще рухнул, потмуо что границы открылись и все наши лушчие игркои разьехались по европе во второсортные клубы , просто ради денег, потмоу что зарплаты там были намного выше , Никифоров куда уехал? Онопко , Шалимов, Карпин, МОстовой и тд и тд , что привело к тому, что в РОссии остался один клуб Спартак котоырй смог наскрести к себе оставшихся игроков на постсовестком пространстве и доминировать годами в чемпионате, потмуо что остальным клубам просто негде было брать игроков качественных, оставались свои либо в лучшем случае среднего качества и легионеров тоже приглашать не могли, денег не было на них .

    05.08.2025

  • Denis Shikhov

    Потому,что в 90-е годы футбольные секции ,экипировка, спорт инвентарь были бесплатные. Было множество полноценных футбольных полей. А сейчас ,что? Настроили платных фоков по всей стране. Берут в академии не талантливых детишек из деревень и регионов,а тех у кого папа на джипе приедет ,денег даст и всё ОК! А по поводу чему могут научить леги ,спросите (или почитайте про это)у молодых игроков основного состава ЦСКА! Начинать надо не с лимита, это явно.

    05.08.2025

  • Player124

    Ну так они его ужесточать хотят, а не убирать и получится то о чём я писал - несколько сильных легионеров, немного более-менее неплохих отечественных игроков и многовато бестолковых паспортистов с огромными з/п. непонятно за что получаемыми. И смотреть на игру последних товарищей будет прямо скажем не слишком приятно и интересно.

    05.08.2025

  • Berkut-7

    ЧТобы пешком не ходили, нужно УБРАТЬ лимит, а не потолок зарплат вводить, что тут сложного понять? ПОтолок зарплат с лимитом просто добьёт наш чемпионат окончательно и всё , никакого красивого футбола не будет и близко.

    05.08.2025

  • lvb

    Не бзди, Спиртий, а отправляйся в Кащенко. Там таких как ты приводят в надлежащий вид, галоперидол принимай только перорально, иначе хоть он и ядреный, но тебя он не проймет. БГГГ

    05.08.2025

  • VD44

    Минист спорта видит таргет.., санитары помогут найти целевую аудиторию.

    05.08.2025

  • Player124

    А я хочу видеть красивую игру и игроков которые стараются, а не пешком по полю ходят. И мне абсолютно всё равно как зовут этого игрока Иван или Карлос какой-нибудь если он действительно старается и показывает хорошую игру. Потому я вообще против лимита и за то, чтобы играли сильнейшие, а не по принципу правильного паспорта. И смотреть на паспортистов которые мяч на 15 метров точно отдать не могут, но играют из-за лимита тоже желания нет, это страшную тоску навевает.

    05.08.2025

  • ОстроV Zаячий

    Ну нельзя же так. Надо было дать время на подготовиться. Сергей Богдановича увезли на скорой.

    05.08.2025

  • Berkut-7

    Классический пример переход того же Мухина из Локо в ЦСКА , абсолютно лимитная ситуация .

    05.08.2025

  • Спринт

    Дуремарчик из сельпо (онО же сапливенько-дилетаньтенький раб 56 **) ты ж в футболе не лапоть даже, а беспорточный геморойный геймер .. а что все пыжесси ляпнуть хоть что й то псевдо-спортивное. Смотри убогенький не пропускай все странички .. бегай за профессионалом с пуком из-за угла .. тобе энто ндравиться .. да и по тшедушным силам в тошлиловке задрипанного пгт ..**

    05.08.2025

  • Berkut-7

    Россйскому потребителю какой толк от такого чемпионата? обьясни мне? Люди на кого смотреть должны , на стадионы ходить? ЕСли из чмепионата будет бесконечный отток игроков , представь ЛОко из которого уехали Батраков , Пиняев и все остальные, кто остаётся? на кого людям приходить смотреть или телевизор включать? Футбол дял когос уществует для чиновников и игроков или для людей которые его смотрят ? Я например не хочу , чтобы из Спартака все уезжали каждый год , мне от этого какая радость? Или ВКраснодаре людям какая радость, что оттуда уедут Сперцяны , Кордобы и дальше что? на кого людям ходить ?

    05.08.2025

  • ровнов

    А что, в РПЛ сейчас ну за облачный, футбол? Вначале 90-тых нормально смотрелась наша лига. И играли наши, и также болели за свои клубы. И кого леги играть научили? Коваленко, Бакаева?

    05.08.2025

  • Player124

    Ну так это и не самый худший вариант - чемпионат как стартовая площадка чтобы раскрутиться, показать себя, заработать имя и уехать. Есть к чему стремиться. А так покажет игрок хоть что-то, заработает какое-никакое имя, получит большой конракт, решит, что жизнь удалась, стремиться не к чему, и перестанет напрягаться - всё равно в основу поставят за паспорт, а если вдруг всё-таки уберут - не проблема - с таким именем и паспортом в другой клуб пусть рангом чуть пониже возьмут, там тоже можно будет не шибко напрягаться, звезда ж доморощенная... Так и получается что альтернативы для очень многих (исключения всегда есть, но их мало) - или прогрессировать в других чемпионатах стараться или деградировать в нашем болоте.

    05.08.2025

  • Berkut-7

    В том и суть, что внизу у здания сгнил весь фундамент, а чиновники предлагают решать проблему тем, чтобы окна в доме заменить и стены покрасить, только здание всё равно рухнет , сколкьо бы ты не подкрашивал стены......чиновник думает примитивно, ввели лимит и проблема российскогоф утбола решена , следующий вопрос решаем.....куда мы катимся , это просто жесть.

    05.08.2025

  • lvb

    Надавай им всем пинков, Спирт.. Бери плакат и канай с одиночным пикетом к блатхате, РФС называется. Порви их там в хлам, убогий. И будет тебе щастие Хде текст скопипастил, ты так априори писать не можешь, пацан из Хитровки. Неужели самого Яклича .. ограбил? Мдя)

    05.08.2025

  • Millwall82

    ну тут проблема в том, что школы не работают, ну т.е. никак не работают, это прямое лоббирование интересов агентов и рос.паспортистов. Видимо за откаты, жду когда это банщику впаяют 10 лет с конфискацией.

    05.08.2025

  • инок

    Так агенты наоборот наши будут в профите. Будут делать огромные деньги на нашей "древесине" из воздуха, только и всего..)

    05.08.2025

  • Denis Shikhov

    Кому от этого лучше??? Ценники на паспортистов и так заоблачные ,теперь улетят в космос, плюс агенты будут нагреваться не дурно на неокрепших умах молодых талантов. Может правительство для начала задумается и наведёт порядок детско-юношеском футболе, начиная,со спортивных секции и полноценных футбольных площадок ,которых не осталось вообще по стране. Ещё пускай узнают сколько стоит одно занятие в футбольной команде для малышей,экипировка, спортивный инвентарь организация турниров,проезд к месту проведения турнира и многое другое, плата за всё это ложиться на плечи родителей. А то лимит понимаешь ужесточат и все ,сразу появятся по десять Аршавиных,Павлюченко, Головиных и т.д. Это так не работает , но чиновникам это не понять. Хоть бы для начала Слуцкого и Денисова вызвали поговорили бы сними на эту тему...А так просто одним ужесточением лимита к сожалению ничего не изменить!

    05.08.2025

  • versemaker

    А какое отношение мы имеем к ФИФА или УЕФА?

    05.08.2025

  • Спринт

    Болтологический некий якобы министр российского спорта - как там дела с деланьем всего детского спорта в стране полностью бесплатным и доступным? Как дела с тысячами разрушенных стадионов, дворцов спорта, бассейнов в населенных пунктах огромной страны, где нет никаких условий для занятиями любым видом спорта? Когда восстановят тысячи закрытых и разогнанных ДЮСШ? Когда спортивные кафедры ВУЗов будет выпускать не дилетантский полу-фабрикат за сданные деньги, а грамотных тренеров за знания в спорте? Поменять цифры в заявке и на поле можно, но лучше поменять уровень футбола в стране, который из года в год все хуже . Что бы давать дорогу не бестолковым недоученным рос.ногомячистам, а обученным и всесторонне подготовленным для игры в футбол отечественным игрокам. Показная болтология никогда не заменит реальных дел, как бы некто Дектярев не пыжился витиевато разглагольствовать .. P.S. Мнение профессионала в спорте обязано не совпадать с показной болтологией таких дилетантов.

    05.08.2025

  • Berkut-7

    Невозможно ввести потолок зарплат , потмоу что в мире огромное количество чмепионатов которые просто заберут в свои чемпионаты всех игроков мало-мальски умеющих играть в футбол и в рпл останется прослойка такого убожества, что наш футбол просто смотреть невозможно будет , все наши игроки от Кисляковых до Батраковых разьедутся по ПОрутгалиям, Франциям , Нидерландам и тому подобное, кто похуже , те уедут в ПОльшу, Венгрию, ШОтландию и бог знает куда ещё , в России просто не будет никакого смысла оставаться.

    05.08.2025

  • lvb

    Оляля, процесс пошел)). "Дадудадуда"(с) Одному мне кажется что где-то рядом тень Горбачева проскочила и в кого-то ... вошла? И запашок сходный, серой попахивает отчетливо.. Кароч,"углубИть и перестроить, светлое будущее ждет... наш футбол" Ну и?

    05.08.2025

  • Player124

    Ограничиваете легионеров, ограничьте и зарплату паспортистов. А то опять непойми кому будут несоответствующие его уровню мастерства бабки платить из-за правильного паспорта.

    05.08.2025

  • Berkut-7

    Лимит не первое десятилетие и что помогло нам? вы вспомните всех этих детей лимита насколкьо они убоги? и с зарплатами , которые Дегтярёву даже не снились, зачем мы законодательно наших деревяшек делаем рублёвыми миллиардерами? ДЛя меня это просто загадка вселенского масштаба , почему чиновники настолкьо тупорылые, что ен в состоянии даже увидеть проблему лимита на собственном примере в нашем чемпионате , что никакая молодёжь не растёт благодаря лимиту , падает толкьоу ровень нашего чемпионата, потмоу что игрокам незачем расти и жилы рвать на поле, потмоу что оин защищены лимитом и ходят пешком по полю буратины эти.

    05.08.2025

  • Valeriy Zhukov

    Зенит ТЯНУТ !!!

    05.08.2025

  • Jean4

    Что-то жестковато с 8-ми до 5-ми легионеров на поле! Будет больше дуболомов типа Хлусевичей и Денисовых. Вот это будет уровень чемпионата!

    05.08.2025

  • andy1962

    на поле должны быть люди калибра Вагнера Лава, Олича, Чорлуки. На скамье сидеть уровня Данни, Барриоса, Даку, Роши....Примерн так. Играть должны нынешние и новые тюкавины, батраковы, пиняевы, дивеевы, глебовы из цска, кисляки, в воротах акинфеевы,агкацевы, сафоновы....у нас слабовато с краними защитниками и опорниками. Надо растить.

    05.08.2025

  • Псевдоним

    Паспортные столы Санкт Петербурга в связи с этим уже отпечатали и готовы выдать Российские паспорта десяткам бразильцев.

    05.08.2025

  • СереХа

    Уровень РПЛ упадёт еще сильнее

    05.08.2025

  • Berkut-7

    А пока надо давать практику молодым российским игрокам. --------------- Иди тренером и давай , посмотрим сколько недель проработаешь, вылетешь раньше чем Старожук какой-нибудь...У нас чиновники думают, что футбол это какая-та теплица с помидорами , насажал молодых и ходишь поливаешь и наблюдаешь как они растут и краснеют .....футбол это бизнес , это задача у клубов в соревнованиях , это вид досуга дял людей которые его смотрят ,а люди хотят смотреть на качество , а не на паспорт и молодость игроков ....это всё равно , что в кино набирать молодых актёров вместо опытных, просто чтобы они получали практику , а то , что они фильм угробят это типа побочное явление , неважно, наоборот всегда в фильм пытаются пригалсить кассовых актёров при любой возможности, потмуо что это качество и возможность отбить затраты на производство фильма.

    05.08.2025

  • Михаил

    И Педры призадумались...

    05.08.2025

  • analytica

    Не, на поле и одного хватит. А в заявке пусть 5, чтобы четверо на лавке сидели на всякий пожарный. А россияне тем временем будут развиваться.

    05.08.2025

  • analytica

    Мне понравилось определение Газпрома, Лукойла, ВТБ и ВЭБа, как лжеинвесторов. Впрочем, Галицкий тоже лжеинвестор, раз он против лимита. Только РЖД не лже, потому что легко вписываются в лимит. Потому что готовиться эта 100% госструктура начала загодя.

    05.08.2025

  • Леший

    С одной стороны, легионеров в нашем футболе явный перебор. С другой - слова госчиновника "приказ подпишем в этом году" разве это не предстоящее вмешательство государства в футбольные дела, что запрещено ФИФА?

    05.08.2025

  • andy1962

    лед тронулся! но этого недостаточно. Должно быть 3 на поле- 5 в зааявке.

    05.08.2025

