Министр просвещения Кравцов поддержал тренера «Спартака» Станковича

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в разговоре с «СЭ» поддержал главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Станковича надо оставлять? Да, не меняю своего мнения. Но если руководство клуба примет решение, мы отнесемся к нему с доверием. Знаком с новым генеральным директором (Сергеем Некрасовым)», — сказал Кравцов «СЭ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».

«Спартак» занимает шестую строчку с 22 очками после 14 туров РПЛ.

6 ноября красно-белые победили «Локомотив» (3:1) в первом матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.