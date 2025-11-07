Генсек РФС Митрофанов поблагодарил правоохранительные органы за работу в инциденте с Мостовым
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что переживал за полузащитника «Зенита» и сборной России Андрея Мостового, которого пытались похитить в Санкт-Петербурге.
«Переживал за Мостового. Хочется поблагодарить правоохранительные органы, которые эффективно сработали в этой ситуации», — цитирует Митрофанова ТАСС.
Нападение на Мостового произошло в ночь на 23 октября на Вязовой улице в Санкт-Петербурге, когда футболист выходил из продуктового магазина и направлялся к своему автомобилю. Злоумышленники подбежали к полузащитнику, начали хватать его за руки, пытаясь затащить в микроавтобус, однако Мостовому удалось отбиться от нападавших.
Источник: ТАСС
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|
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|
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|
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|5
|0
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|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
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|29.08
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|- : -
|30.08
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Александр Соболев
Зенит
|4
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Никита Кривцов
Краснодар
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|П
|
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Маркиньос
Спартак
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|
Юрий Горшков
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|
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|К
|Ж
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|
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