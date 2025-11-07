Министр просвещения Кравцов о «Спартаке»: «У команды есть воля, желание побеждать и дух»

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в разговоре с «СЭ» оценил результаты «Спартака» в этом сезоне.

«Мы хотим, чтобы игра была лучше. Но у команды есть воля, желание побеждать, командный дух. Это важно сохранить, идти до конца», — сказал Кравцов «СЭ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».

«Спартак» занимает шестую строчку с 22 очками после 14 туров РПЛ.

6 ноября красно-белые победили «Локомотив» (3:1) в первом матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.