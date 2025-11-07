Министр просвещения Кравцов о «Спартаке»: «У команды есть воля, желание побеждать и дух»
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в разговоре с «СЭ» оценил результаты «Спартака» в этом сезоне.
«Мы хотим, чтобы игра была лучше. Но у команды есть воля, желание побеждать, командный дух. Это важно сохранить, идти до конца», — сказал Кравцов «СЭ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».
«Спартак» занимает шестую строчку с 22 очками после 14 туров РПЛ.
6 ноября красно-белые победили «Локомотив» (3:1) в первом матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|0 : 0
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|4 : 1
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 2
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|0 : 3
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|3 : 1
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|0 : 1
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|2 : 0
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0
Новости