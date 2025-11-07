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Министр просвещения Кравцов о «Спартаке»: «У команды есть воля, желание побеждать и дух»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в разговоре с «СЭ» оценил результаты «Спартака» в этом сезоне.

«Мы хотим, чтобы игра была лучше. Но у команды есть воля, желание побеждать, командный дух. Это важно сохранить, идти до конца», — сказал Кравцов «СЭ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».

«Спартак» занимает шестую строчку с 22 очками после 14 туров РПЛ.

6 ноября красно-белые победили «Локомотив» (3:1) в первом матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

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ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
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30 тур
22.08 15:30 Факел – Оренбург 0 : 0
22.08 18:00 Ахмат – Ростов 4 : 1
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив 3 : 2
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов 0 : 3
23.08 15:15 Динамо – Родина 3 : 1
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар 0 : 1
23.08 20:00 Спартак – Зенит 2 : 0
24.08 20:30 Балтика – Рубин 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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