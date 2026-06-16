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16 июня, 10:18

Эрве Ренар возглавил сборную Туниса на ЧМ-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эрве Ренар.
Фото Getty Images

Федерация футбола Туниса объявила о назначении француза Эрве Ренара новым главным тренером национальной команды.

57-летний специалист возглавил Тунис до окончания ЧМ-2026. В федерации отметили, что соглашение подразумевает переговоры о продолжении сотрудничества после окончания турнира.

До этого Ренар тренировал сборные Саудовской Аравии, Марокко, Кот-д'Ивуара, Замбии и Анголы. В клубном футболе он работал в «Лилле», «Сошо» и алжирском «УСМ Алжир».

15 июня с поста главного тренера сборной Туниса уволили Сабри Лямуши. Это произошло после поражения от Швеции (1:5) в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира.

Сабри Лямуши.Первая отставка на ЧМ! Тренер Туниса Лямуши уволен после 1:5 от Швеции

21 июня Тунис во 2-м туре сыграет против сборной Японии, 26 июня — против Нидерландов в 3-м туре.

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Эрве Ренар

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