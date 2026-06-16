Эрве Ренар возглавил сборную Туниса на ЧМ-2026

Федерация футбола Туниса объявила о назначении француза Эрве Ренара новым главным тренером национальной команды.

57-летний специалист возглавил Тунис до окончания ЧМ-2026. В федерации отметили, что соглашение подразумевает переговоры о продолжении сотрудничества после окончания турнира.

До этого Ренар тренировал сборные Саудовской Аравии, Марокко, Кот-д'Ивуара, Замбии и Анголы. В клубном футболе он работал в «Лилле», «Сошо» и алжирском «УСМ Алжир».

15 июня с поста главного тренера сборной Туниса уволили Сабри Лямуши. Это произошло после поражения от Швеции (1:5) в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира.

21 июня Тунис во 2-м туре сыграет против сборной Японии, 26 июня — против Нидерландов в 3-м туре.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max