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Судейство

Мажич: «В последних двух турах РПЛ было допущено достаточно ошибок. Есть простор для улучшения работы судей»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич рассказал, устраивает ли его, как в чемпионате России судьи назначают или не назначают пенальти за игру рукой.

«Если проанализировать видеоматериалы ЭСК и департамент судейства и инспектирования, то становится очевидно, что в последних двух турах было допущено достаточно ошибок — и простор для улучшения работы судей, безусловно, есть. Например, ЭСК признала ошибочным решение в матче ЦСКА — «Акрон». Несмотря на то, что решение комиссии по эпизоду принято единогласное, этот эпизод нельзя назвать очевидным. В нашей комиссии он вызвал обсуждение, и после детального разбора, мы считаем, что пенальти в этом эпизоде назначать не следовало.

Судьи действительно ошибаются, но это не говорит о том, что проблема заключается в самих трактовках. Скорее, речь идет о различиях в их применении отдельными арбитрами. Понимание естественности положения руки в различных игровых эпизодах может отличаться у разных людей, и именно поэтому определенные расхождения в решениях, к сожалению, будут всегда. Наша задача — минимизировать количество простых и очевидных ошибок.

Современные трактовки направлены на сокращение количества наказаний за игру рукой. Каждые полгода мы подготавливаем соответствующие материалы, публикуем их на сайте и в социальных сетях РФС. Мы также направим Андрею специальную презентацию — ту же, что отправлялась во все клубы, — в ней подробно объяснены последние изменения в правилах игры, в том числе касающиеся игры рукой. Если он пожелает, мы готовы поделиться с ним и материалами УЕФА на английском языке — для более глубокого изучения вопроса», — заявил Мажич.

Милорад Мажич.«Направим Андрею презентацию с последними изменениями в правилах». Мажич отвечает Аршавину

Ранее экс-футболист сборной России Андрей Аршавин раскритиковал современную трактовку игры рукой в матчах российской премьер-лиги и назвал РПЛ «чемпионатом попади в руку».

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РФС
Милорад Мажич
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

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Матеус Рейс
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