Мажич: «В последних двух турах РПЛ было допущено достаточно ошибок. Есть простор для улучшения работы судей»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич рассказал, устраивает ли его, как в чемпионате России судьи назначают или не назначают пенальти за игру рукой.

«Если проанализировать видеоматериалы ЭСК и департамент судейства и инспектирования, то становится очевидно, что в последних двух турах было допущено достаточно ошибок — и простор для улучшения работы судей, безусловно, есть. Например, ЭСК признала ошибочным решение в матче ЦСКА — «Акрон». Несмотря на то, что решение комиссии по эпизоду принято единогласное, этот эпизод нельзя назвать очевидным. В нашей комиссии он вызвал обсуждение, и после детального разбора, мы считаем, что пенальти в этом эпизоде назначать не следовало.

Судьи действительно ошибаются, но это не говорит о том, что проблема заключается в самих трактовках. Скорее, речь идет о различиях в их применении отдельными арбитрами. Понимание естественности положения руки в различных игровых эпизодах может отличаться у разных людей, и именно поэтому определенные расхождения в решениях, к сожалению, будут всегда. Наша задача — минимизировать количество простых и очевидных ошибок.

Современные трактовки направлены на сокращение количества наказаний за игру рукой. Каждые полгода мы подготавливаем соответствующие материалы, публикуем их на сайте и в социальных сетях РФС. Мы также направим Андрею специальную презентацию — ту же, что отправлялась во все клубы, — в ней подробно объяснены последние изменения в правилах игры, в том числе касающиеся игры рукой. Если он пожелает, мы готовы поделиться с ним и материалами УЕФА на английском языке — для более глубокого изучения вопроса», — заявил Мажич.

Ранее экс-футболист сборной России Андрей Аршавин раскритиковал современную трактовку игры рукой в матчах российской премьер-лиги и назвал РПЛ «чемпионатом попади в руку».