Семин о перепалке между Мусаевым и Челестини: «Хочется видеть больше футбола, а не конфликтов»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о конфликте между специалистами ЦСКА Фабио Челестини и «Краснодара» Мурадом Мусаевым.

На пресс-конференции Мусаев заявил, что тренерский штаб и игроки ЦСКА аплодировали нападающему «Краснодара» Джону Кордобе, когда тот покидал поле после удаления.

«Хочется сказать и про перепалку, которая произошла между тренерами Челестини и Мусаевым. О ней все пишут и преувеличивают. Такие экстремальные ситуации не красят футбол. Давайте вернем старую традицию. Тренер команды хозяев после матча приглашает тренера команды гостей к себе в кабинет. Чтобы поговорить о футболе и, возможно, выпить по бокалу вина. Прекрасная традиция была. Хочется видеть больше футбола, а не конфликтов», — сказал Семин «СЭ».

«Краснодар» набрал 16 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 15 очками располагается на второй позиции.