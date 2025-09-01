Globo: «Зенит» выкупил у «Коринтианса» 20 процентов прав на Ренана

«Зенит» приобрел у «Коринтианса» 20 процентов прав на защитника Роберта Ренана, сообщает Globo.

По информации источника, сумма сделки составила 1,8 миллиона евро.

Ранее сообщалось, петербургский клуб выкупил у «Коринтианса» 30 процентов прав на нападающего Педро за 4,5 миллиона евро.

Бразилец перешел в «Зенит» в январе 2023 года. 21-летний игрок провел за клуб 18 матчей и не отметился результативных действий. 25 августа «Васко да Гама» арендовал Ренана у сине-бело-голубых до лета 2026 года с опцией продления до конца сезона бразильской серии А. Соглашение между клубами включает в себя опцию о выкупе игрока.