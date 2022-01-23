Михаил Игнатов: «Дай бог, чтобы в ближайшее время «Спартак» стал чемпионом»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

«Мне очень приятно, — сказал футболист в эфире клубного Youtube-канала. — Рад, что клуб рассчитывает на меня. Это греет мне душу. Надеюсь добиться самых высоки результатов с командой. Я буду прилагать максимум усилий. Для меня это здорово.

Будем работать и прогрессировать, чтобы помогать команде. Дай бог, чтобы в ближайшее время выиграли чемпионат. У нас хорошая молодая команда собралась с опытными футболистами. Все в наших руках.

Работа на сборе с Паоло Ваноли? Мне очень нравится, хорошую работу проводим. Хорошие нагрузки и с мячом работаем — все как надо. Все новички хорошо себя проявляют. Быстро освоились. Мы им помогаем все. Все нормально, процесс идет. Мы работаем» .

21-летний футболист дебютировал за основную команду «Спартака» в сентябре 2018 года и с тех пор провел 38 матчей, 22 из которых — в нынешнем сезоне.