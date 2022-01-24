Карпин прибыл на тренировку «Спартака»

В понедельник, 24 января, главный тренер сборной России Валерий Карпин приехал на сборы «Спартака» в Дубае (ОАЭ).

Карпин посетил тренировку московского клуба.

Ранее специалист побывал на сборах «Зенита», провел встречу с игроками в одном из дубайских отелей и присутствовал на товарищеском матче команды с болгарским «Ботевом» (2:2).

Также Карпин посетил сборы «Локомотива», которые проходят в Марбелье (Испания).