Данил Пруцев: «Переход» в «Спартак» — большой шаг в моей карьере"

Полузащитник Данил Пруцев прокомментировал свой переход в «Спартак». Ранее он выступал за «Крылья Советов».

«Я очень рад перейти в такую команду, как «Спартак», — сказал Пруцев в интервью клубному Youtube-каналу. — Это большой шаг в моей карьере. Многих ребят тут знаю по игре в молодежной сборной. Плюс с Наилем Умяровым в детстве играли в «Чертаново», он помогает мне адаптироваться. Ребята очень хорошо приняли. Команда очень хорошая, коллектив дружный. Очень рад. Наиль говорит: «давай, продолжай работать, и все получится». Конкуренция с Умяровым за место на поле? Конечно, всегда рад такой сильной конкуренции.

Хотел бы пожелать «Крыльям Советов» продолжать в том же духе, играть в хороший атакующий футбол и занять место намного выше. Значимых трофеев во взрослом футболе у меня нет. Вторую лигу выиграл, ФНЛ, в детско-юношеском футболе достаточно много выиграл. Дух победителя у меня есть. Я считаю себя больше игроком созидательного плана. В детско-юношеском футболе я играл на позиции под нападающим. Во взрослом футболе стал играть опорного. Где тренер видит меня, там и буду играть. Мне без разницы. Хотелось бы выиграть как можно больше трофеев со «Спартаком».

В текущем сезоне 21-летний Пруцев провел за «Крылья» 17 матчей, не отличившись результативными действиями.

В сентябре 2020 года он перешел из «Крыльев Советов» в «Сочи», а прошедшим летом самарский клуб выкупил его обратно.