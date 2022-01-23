Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 20:50

Данил Пруцев: «Переход» в «Спартак» — большой шаг в моей карьере"

Антон Бабошин
Корреспондент

Полузащитник Данил Пруцев прокомментировал свой переход в «Спартак». Ранее он выступал за «Крылья Советов».

«Я очень рад перейти в такую команду, как «Спартак», — сказал Пруцев в интервью клубному Youtube-каналу. — Это большой шаг в моей карьере. Многих ребят тут знаю по игре в молодежной сборной. Плюс с Наилем Умяровым в детстве играли в «Чертаново», он помогает мне адаптироваться. Ребята очень хорошо приняли. Команда очень хорошая, коллектив дружный. Очень рад. Наиль говорит: «давай, продолжай работать, и все получится». Конкуренция с Умяровым за место на поле? Конечно, всегда рад такой сильной конкуренции.

Хотел бы пожелать «Крыльям Советов» продолжать в том же духе, играть в хороший атакующий футбол и занять место намного выше. Значимых трофеев во взрослом футболе у меня нет. Вторую лигу выиграл, ФНЛ, в детско-юношеском футболе достаточно много выиграл. Дух победителя у меня есть. Я считаю себя больше игроком созидательного плана. В детско-юношеском футболе я играл на позиции под нападающим. Во взрослом футболе стал играть опорного. Где тренер видит меня, там и буду играть. Мне без разницы. Хотелось бы выиграть как можно больше трофеев со «Спартаком».

В текущем сезоне 21-летний Пруцев провел за «Крылья» 17 матчей, не отличившись результативными действиями.

В сентябре 2020 года он перешел из «Крыльев Советов» в «Сочи», а прошедшим летом самарский клуб выкупил его обратно.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IqJYGdt2rqg

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 2
Тоттенхэм 0
2-й тайм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
Данил Пруцев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Польза и вред чеснока. Сколько можно есть в день?
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Червиченко: «Пока «Зенит» — чемпион, Семак будет возглавлять клуб»
«Нижний Новгород» победил «Войводину»
В Нидерландах сообщили, что «Фейеноорд» может арендовать Хендрикса у «Спартака»
Внезапный скандал с трансфером Азмуна: «Зенит» требует у «Байера» 5 миллионов евро, игрока могут перевести во вторую команду
«Краснодар» победил «Жилину» и одержал первую победу под руководством Фарке
«Зенит» хочет получить за Азмуна 5 миллионов евро от «Байера»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Червиченко: «Пока «Зенит» — чемпион, Семак будет возглавлять клуб»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости