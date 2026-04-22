Дегтярев: «Встреча с клубами РПЛ пройдет в дружеском ключе, у нас одна цель — развитие футбола»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что встреча с представителями РПЛ, клубов лиги и Российского футбольного союза (РФС) пройдет в дружеском ключе.

Согласно подготовленному министерством спорта России проекту приказа, в сезоне-2026/27 команды РПЛ смогут вносить в заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле — не более семи. На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут находиться восемь из них. Минспорт пригласил руководителей РФС, РПЛ и клубов лиги на встречу, посвященную развитию футбола. Она должна пройти 24 апреля.

«Встреча с руководством клубов будет рутинной, — цитирует РИА Новости Дегтярева. — Вся моя работа состоит из встреч, с утра до вечера. Однозначно она пройдет в дружеском ключе, потому что у нас одна цель с клубами, лигой и РФС — развитие футбола, игры миллионов. Мы свою точку зрения на этот счет уже год излагаем на разных площадках. Примерную позицию клубов тоже знаем, потому что все уже высказались. Приказ о снижении числа легионеров сейчас проходит бюрократические процедуры и будет подписан в ближайшее время. Это я могу гарантировать, потому что это нормативный документ Минспорта, а от встречи жду больше обсуждения детско-юношеского футбола».

«Хочу послушать клубы, как они видят будущее этого вида спорта, сколько они вкладывают в молодых спортсменов, сколько будут вкладывать в следующем сезоне, как будут выращивать и воспитывать молодых игроков, чтобы заместить пока только одного легионера. Очень всех уважаю, все участники встречи — люди авторитетные. Разговор будет дружеским», — подытожил министр спорта РФ.

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