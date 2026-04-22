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Дегтярев: «Встреча с клубами РПЛ пройдет в дружеском ключе, у нас одна цель — развитие футбола»

Руслан Минаев

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что встреча с представителями РПЛ, клубов лиги и Российского футбольного союза (РФС) пройдет в дружеском ключе.

Согласно подготовленному министерством спорта России проекту приказа, в сезоне-2026/27 команды РПЛ смогут вносить в заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле — не более семи. На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут находиться восемь из них. Минспорт пригласил руководителей РФС, РПЛ и клубов лиги на встречу, посвященную развитию футбола. Она должна пройти 24 апреля.

«Встреча с руководством клубов будет рутинной, — цитирует РИА Новости Дегтярева. — Вся моя работа состоит из встреч, с утра до вечера. Однозначно она пройдет в дружеском ключе, потому что у нас одна цель с клубами, лигой и РФС — развитие футбола, игры миллионов. Мы свою точку зрения на этот счет уже год излагаем на разных площадках. Примерную позицию клубов тоже знаем, потому что все уже высказались. Приказ о снижении числа легионеров сейчас проходит бюрократические процедуры и будет подписан в ближайшее время. Это я могу гарантировать, потому что это нормативный документ Минспорта, а от встречи жду больше обсуждения детско-юношеского футбола».

«Хочу послушать клубы, как они видят будущее этого вида спорта, сколько они вкладывают в молодых спортсменов, сколько будут вкладывать в следующем сезоне, как будут выращивать и воспитывать молодых игроков, чтобы заместить пока только одного легионера. Очень всех уважаю, все участники встречи — люди авторитетные. Разговор будет дружеским», — подытожил министр спорта РФ.

Вендел, Джон Кордоба и&nbsp;Дуглас Аугусто.Опубликован проект приказа Минспорта. Лимит «12+7» будет реализован в РПЛ со следующего сезона

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Источник: РИА Новости Спорт
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Футбол
РПЛ
Михаил Дегтярев
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
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ЦСКА

 4 1 1
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