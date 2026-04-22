«Локомотив» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ

«Локомотив» примет «Зенит» в рамках 26-го тура РПЛ в среду, 22 апреля. Игра состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 19.45 по московскому времени.

Прогноз экспертов

Николай Наумов, бывший президент «Локомотива»:

«У меня есть предчувствие, что они сыграют вничью — 1:1. «Локомотив» на своем поле постарается показать лучшие качества, а «Зениту» отступать некуда. Думаю, будет ничья», — цитирует Наумова «Чемпионат».

Владислав Радимов, бывший футболист сборной России и «Зенита»:

«Матч пойдет по сценарию прошлого года. Там была ничья 1:1, но «Локомотив» играл очень закрыто. Думаю, что и «Зенит» не будет сильно форсировать игру. А «Локо» будет отходить за линию мяча», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Прогноз букмекеров

По мнению аналитиков, фаворит матча — «Зенит». Коэффициент на победу сине-бело-голубых составляет 2.12 (45%). Успех «Локомотива» оценивается в 3.35 (28%), ничья — за 3.55 (27%).