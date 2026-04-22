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«Локомотив» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча «Локомотив» — «Зенит»
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дмитрий Воробьев и Николай Комличенко (ФК «Локомотив»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» примет «Зенит» в рамках 26-го тура РПЛ в среду, 22 апреля. Игра состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 19.45 по московскому времени.

Прогноз экспертов

Николай Наумов, бывший президент «Локомотива»:

«У меня есть предчувствие, что они сыграют вничью — 1:1. «Локомотив» на своем поле постарается показать лучшие качества, а «Зениту» отступать некуда. Думаю, будет ничья», — цитирует Наумова «Чемпионат».

Владислав Радимов, бывший футболист сборной России и «Зенита»:

«Матч пойдет по сценарию прошлого года. Там была ничья 1:1, но «Локомотив» играл очень закрыто. Думаю, что и «Зенит» не будет сильно форсировать игру. А «Локо» будет отходить за линию мяча», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Прогноз букмекеров

По мнению аналитиков, фаворит матча — «Зенит». Коэффициент на победу сине-бело-голубых составляет 2.12 (45%). Успех «Локомотива» оценивается в 3.35 (28%), ничья — за 3.55 (27%).

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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