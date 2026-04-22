«Оренбург» — «Пари НН»: стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Оренбургом» и «Пари НН» в 26-м туре РПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 17.30 по московскому времени.

«Оренбург»: Овсянников, Хотулев, Ценов, Паласиос, Муфи, Болотов, Ду Кейрос, Гюрлюк, Пуэбла, Томпсон, Савельев.

Запасные: Рудаков, Поройков, Касимов, Ведерников, Горелов, Иващенко, Куль, Кантеров, Голыбин, Квеквескири, Алешандре Жезус, Эль-Махрауи.

«Пари НН»: Медведев, Коледин, Кирш, Александров, Шнапцев, Смелов, Ивлев, Веснер Тичич, Сефас, Урванцев, Бальбоа.

Запасные: Кошкин, Лукьянов, Кастильо, Пигас, Крашевский, Ермаков, Майга, Калинский, Лесовой, Грулев, Сидоренко.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

22 апреля, 17:30. Газовик (Оренбург)

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