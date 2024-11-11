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Сегодня, 10:34

Metaratings: «Спартак» готов в декабре расторгнуть контракт с Виллианом Жозе

Руслан Минаев
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Виллиан Жозе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе может покинуть клуб в декабре, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, окончательное решение о будущем форварда должен принять главный тренер красно-белых Деян Станкович.

Ранее сообщалось, что Жозе хочет арендовать «Лас-Пальмас».

32-летний бразилец перешел в «Спартак» из «Бетиса» в летнее трансферное окно. Контракт нападающего с красно-белыми действителен до 30 июня 2026 года. В этом сезоне он забил 1 гол в 12 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Источник: Metaratings.ru
Виллиан Жозе
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
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 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
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 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
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 Химки 15 2 6 7 16-28 12
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 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
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