Metaratings: «Спартак» готов в декабре расторгнуть контракт с Виллианом Жозе
Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе может покинуть клуб в декабре, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, окончательное решение о будущем форварда должен принять главный тренер красно-белых Деян Станкович.
Ранее сообщалось, что Жозе хочет арендовать «Лас-Пальмас».
32-летний бразилец перешел в «Спартак» из «Бетиса» в летнее трансферное окно. Контракт нападающего с красно-белыми действителен до 30 июня 2026 года. В этом сезоне он забил 1 гол в 12 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.
Источник: Metaratings.ru
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|9.11
|14:00
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|2 : 1
|9.11
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Динамо Мх – Оренбург
|2 : 1
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|
Ростов – Химки
|3 : 1
|9.11
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|
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|10.11
|13:00
|
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|
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Локомотив
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Джон Кордоба
Краснодар
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Манфред Угальде
Спартак
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|П
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|
Маркус Вендел
Зенит
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|
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Бителло
Динамо
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|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|К
|Ж
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|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
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|1
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