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Нигматуллин считает, что в ЦСКА «мучают» Помазуна

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о решении главного тренера ЦСКА Марко Николича отстранить голкипера Илью Помазуна из-за его высказываний о «Спартаке».

«К счастью, я никогда не собираюсь быть главным тренером, чтобы представить себя в этой ситуации. Я считаю, что нет никакой проблемы в переходах футболиста внутри чемпионата России в любую команду. Честно говоря, удивляет, как мучают Помазуна в команде. И продать никак не могут, и с основой работать не дают. Мне кажется, слишком затянулась история Помазуна и московского ЦСКА», — сообщил Нигматуллин Metaratings.ru.

Голкипер играет за ЦСКА с 2017 года. Последние четыре сезона игрок провел в аренде за «Урал». Прошедшим летом Илья вернулся в расположение армейского клуба, однако 13 сентября был отстранен от тренировок с основным составом из-за высказывания о возможном переходе в «Спартак».

Источник: Metaratings.ru
Илья Помазун
Руслан Нигматуллин
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Ростов – Химки
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Динамо – Пари НН
 3 : 1
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 1 : 2
10.11 15:15
Спартак – Акрон
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Ахмат – Зенит
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