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Источник: «Лас-Пальмас» хочет арендовать Виллиана Жозе до конца сезона

Руслан Минаев
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«Лас-Пальмас» проявляет интерес к нападающему «Спартака» Виллиану Жозе, сообщает Legalbet.

По данным источника, испанский клуб планирует арендовать 32-летнего бразильца до конца сезона без права выкупа. «Спартак» хочет, чтобы опция выкупа была включена в контракт.

Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса» в летнее трансферное окно. Контракт нападающего с красно-белыми действителен до 30 июня 2026 года. В этом сезоне он забил 1 гол в 11 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Источник: legalbet.ru
Виллиан Жозе
ФК Лас-Пальмас
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
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 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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