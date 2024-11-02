Источник: «Лас-Пальмас» хочет арендовать Виллиана Жозе до конца сезона

«Лас-Пальмас» проявляет интерес к нападающему «Спартака» Виллиану Жозе, сообщает Legalbet.

По данным источника, испанский клуб планирует арендовать 32-летнего бразильца до конца сезона без права выкупа. «Спартак» хочет, чтобы опция выкупа была включена в контракт.

Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса» в летнее трансферное окно. Контракт нападающего с красно-белыми действителен до 30 июня 2026 года. В этом сезоне он забил 1 гол в 11 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.