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Судейство

Сегодня, 10:10

Чаще всего судьи ошибались против «Зенита» и махачкалинцев. Больше всего ошибок у Егорова, Безбородова и Карасева

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Судья Егор Егоров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В 120 матчах чемпионата России-2024/25 судейские бригады допустили 35 ошибок (не включая те, что были исправлены с помощью видеоассистентов).

Для сравнения: за весь чемпионат-2020/21, по версии эксперта «СЭ», было допущено 54 ошибки (в 238 сыгранных матчах), затем их число увеличилось до 87, а потом произошла настоящая катастрофа — 120 неверных вердиктов.

В 240 играх чемпионата-2023/24 допущены 67 ошибок. То есть сейчас судьи идут примерно по тому же графику. Никакого изменения в лучшую сторону, никакого уменьшения ошибок не произошло.

56 раз в действия судей вмешивались их видеоассистенты — то есть в среднем почти по одному вмешательству в каждой второй игре. Это настораживающий показатель — слишком часто ВАР и АВАР приходилось приходить на помощь арбитрам, исправляя вместе с ними первоначальные решения.

Если судить по числу ошибок «за» и «против» и балансу решений «за» и «против», в первом круге чаще других от действий арбитров страдали махачкалинское «Динамо» (1-5, -4) и «Зенит» (1-4, -3). По итогам прошлого чемпионата у зенитовцев было последнее место: 2-8, -6.

Больше ошибочных решений в первой части турнира принято в пользу «Краснодара» (4-0, +4) и «Оренбурга» (4-1, +3).

Много неверных решений в этом чемпионате приняли молодой Егор Егоров (5) и опытнейшие Владислав Безбородов и Сергей Карасев (по 4).

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
Владислав Безбородов
Егор Егоров
Сергей Карасев (судья)
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 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
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