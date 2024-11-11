Чаще всего судьи ошибались против «Зенита» и махачкалинцев. Больше всего ошибок у Егорова, Безбородова и Карасева

В 120 матчах чемпионата России-2024/25 судейские бригады допустили 35 ошибок (не включая те, что были исправлены с помощью видеоассистентов).

Для сравнения: за весь чемпионат-2020/21, по версии эксперта «СЭ», было допущено 54 ошибки (в 238 сыгранных матчах), затем их число увеличилось до 87, а потом произошла настоящая катастрофа — 120 неверных вердиктов.

В 240 играх чемпионата-2023/24 допущены 67 ошибок. То есть сейчас судьи идут примерно по тому же графику. Никакого изменения в лучшую сторону, никакого уменьшения ошибок не произошло.

56 раз в действия судей вмешивались их видеоассистенты — то есть в среднем почти по одному вмешательству в каждой второй игре. Это настораживающий показатель — слишком часто ВАР и АВАР приходилось приходить на помощь арбитрам, исправляя вместе с ними первоначальные решения.

Если судить по числу ошибок «за» и «против» и балансу решений «за» и «против», в первом круге чаще других от действий арбитров страдали махачкалинское «Динамо» (1-5, -4) и «Зенит» (1-4, -3). По итогам прошлого чемпионата у зенитовцев было последнее место: 2-8, -6.

Больше ошибочных решений в первой части турнира принято в пользу «Краснодара» (4-0, +4) и «Оренбурга» (4-1, +3).

Много неверных решений в этом чемпионате приняли молодой Егор Егоров (5) и опытнейшие Владислав Безбородов и Сергей Карасев (по 4).