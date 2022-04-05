Мещеряков не понимает логики отстранения Лоськова и Пашинина: «Видимо, задачи стратегии выполнены!»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с «СЭ» отреагировал на отстранение тренеров Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина от работы с основной командой железнодорожников.

В клубе отметили, что Лоськов и Пашинин продолжат работу в структуре «Локо».

«Я удивлен подобным решением. Логика? Я много в чем не понимаю логику. Время покажет, что будет. Мы уже активно поработали с Рангником и его командой. Активно претворяли в жизнь все их решения. Наверное, уже все получилось, поэтому один из последних членов команды ушел (речь идет о бывшем руководителе по спорту и развитию клуба Ларсе Корнетке. — Прим. «СЭ). Видимо, все задачи выполнены в соответствии со стратегией и «Локомотив» идет на первом месте», — сказал Мещеряков «СЭ».

4 апреля «Локомотив» назначил Заура Хапова на пост главного тренера команды. После ухода Маркуса Гисдоля в отставку 1 марта исполняющим обязанности главного тренера железнодорожников был Дмитрий Лоськов.