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Бывший президент «Локомотива» назвал вредительством отстранение Лоськова и Пашинина

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на отстранение тренеров Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина от работы с основной командой железнодорожников. В клубе отметили, что Лоськов и Пашинин продолжат работу в структуре клуба.

«Это просто вредительство. Особенно в условиях, когда фактически нет тренера в «Локомотиве». Комппер — не тренер. Без знания языка, без лицензии, без опыта работы. Все отмечают, что команда плохо подготовилась функционально из-за работы немецкого штаба. Олег Пашинин же — ведущий специалист по физической подготовке. Он мэтр в этом деле. Он при мне начинал изучать эту тему, когда еще играл за «Локомотив». Он знает эту работу досконально! Убирать Лоськова и Пашинина — это вредительство. Кто-то хочет навредить «Локомотиву», другого сказать нечего», — сказал Наумов «СЭ».

Ранее, 4 апреля, «Локомотив» назначил Заура Хапова на пост главного тренера команды. После ухода Маркуса Гисдоля в отставку 1 марта исполняющим обязанности главного тренера железнодорожников был Дмитрий Лоськов.

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 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
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 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
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 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
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 1 : 0
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Химки – Динамо
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Спартак – ЦСКА
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Уфа

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П
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Зенит

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Горан Чаушич

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 20 1 3
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