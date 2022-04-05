Бывший президент «Локомотива» назвал вредительством отстранение Лоськова и Пашинина

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на отстранение тренеров Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина от работы с основной командой железнодорожников. В клубе отметили, что Лоськов и Пашинин продолжат работу в структуре клуба.

«Это просто вредительство. Особенно в условиях, когда фактически нет тренера в «Локомотиве». Комппер — не тренер. Без знания языка, без лицензии, без опыта работы. Все отмечают, что команда плохо подготовилась функционально из-за работы немецкого штаба. Олег Пашинин же — ведущий специалист по физической подготовке. Он мэтр в этом деле. Он при мне начинал изучать эту тему, когда еще играл за «Локомотив». Он знает эту работу досконально! Убирать Лоськова и Пашинина — это вредительство. Кто-то хочет навредить «Локомотиву», другого сказать нечего», — сказал Наумов «СЭ».

Ранее, 4 апреля, «Локомотив» назначил Заура Хапова на пост главного тренера команды. После ухода Маркуса Гисдоля в отставку 1 марта исполняющим обязанности главного тренера железнодорожников был Дмитрий Лоськов.