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Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин покинули тренерский штаб «Локомотива»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»

«Локомотив» объявил о том, что Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин покинули тренерский штаб команды.

В клубе отметили, что Лоськов и Пашинин продолжат работу в структуре клуба.

«Мы долго общались с Дмитрием и Олегом в связи с происходящими в клубе изменениями, и пришли к решению, что оба они остаются в «Локомотиве». Они играют важную роль в сохранении традиций клуба, передаче их новому поколению игроков, являются звеном, связывающим прошлое, настоящее и будущее «Локомотива». Уверен, что Дмитрий и Олег продолжат приносить пользу своему родному клубу, развивать нашу молодежь, быть примером для всех железнодорожников», — приводит пресс-служба «Локомотива» слова генерального директора клуба Владимира Леонченко.

Вчера, 4 апреля «Локомотив» назначил Заура Хапова на пост главного тренера команды. После ухода Маркуса Гисдоля в отставку 1 марта исполняющим обязанности главного тренера железнодорожников был Дмитрий Лоськов.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/loskov-i-pashinin-prodolzhat-rabotu-v-lokomotive/
Дмитрий Лоськов
Олег Пашинин
Футбол
РПЛ
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