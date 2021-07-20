Менхенгладбахская «Боруссия» интересуется Кварацхелией. Трансфер оценили в 15-20 миллионов евро

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в чемпионате Германии, утверждает немецкий журналист Sky Sports Макс Билефельд в своем Twitter.

По информации источника, менхенгладбахская «Боруссия» интересуется 20-летним грузинским футболистом. В клубе считают Кварацхелию «очень интересным, но дорогим». Возможный трансфер оценивают в 15-20 миллионов евро.

Переговоры по переходу Хвичи могут ускориться в случае ухода игроков нападения «Боруссии» — Маркуса Тюрама, Алассана Плеа или Йонаса Хофманна.

В прошлом сезоне Кварацхелия провел 23 матча за казанскую команду, забил 4 гола и сделал 8 результативных передач. Его контракт с «Рубином» действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Хвичу в 18 миллионов евро.