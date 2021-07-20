В «Рубине» прокомментировали обвинения украинского журналиста о вымогательстве зарплаты у игроков

Форвард словацкого ДАКа Эрик Рамирес близок к переходу в киевское «Динамо», хотя ранее мог оказаться в казанском «Рубине». Ранее украинский журналист Игорь Бурбас заявил, что нападающий не перешел в «Рубин», поскольку в клубе распространена практика, при которой футболисты отдают половину своей официальной зарплаты.

«От Рамиреса отказался «Рубин» якобы из-за проваленного медосмотра. Хотя есть и версия, что игрок не захотел отдавать половину официальной месячной зарплаты, что является обычной практикой в казанском клубе», — написал Бурбас в Twitter.

Рамірес обійдеться у 1,75 млн. Конкуренцію Динамо виграло у Гента, де форварда бачили заміною Яремчуку. В Рубін венесуельця не взяли нібито через провалений медогляд. Хоча є інша версія. Що гравець відмовився віддавати половину офіційної місячної зарплати — там це звична практика — Igor Burbas (@iburbas) July 19, 2021

«СЭ» поговорил со спортивным директором «Рубина» Олегом Яровинским, который назвал новость украинского журналиста глупостью.

«Обычная практика в казанском «Рубине» — это отдавать 90% зарплаты игрокам, а остальное — налоги. Глупо комментировать такие вещи, когда на дворе XXI век. Просто смешно на это реагировать.

Казанский клуб отказался от этого перехода по ряду причин, которые никак не связаны с тем, о чем пишут украинские журналисты. Это глупость. В свою очередь, можем пожелать Рамиресу только удачи в украинской команде", — сказал Яровинский.

По данным «СЭ», 22-летний Рамирес не перешел в «Рубин» из-за результатов медосмотра, которые не устроили медицинский штаб клуба. Также в «Рубине» решили не брать еще одного легионера из-за перебора иностранцев в заявке.