«Ахмат» представил форму на сезон-2021/22

«Ахмат» представил игровую форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2021/22. Домашний комплект формы — зеленого цвета, выездной — белого.

«Изготовленные по высоким качественным технологиям футболки понравились игрокам», — говорится в сообщении пресс-службы.

В сезоне 2021/2022 «Ахмат» будет выступать в игровой форме, предоставленной компанией «Macron» @MacronSports , которая стала техническим спонсором команды. https://t.co/MFihYNIuC8 pic.twitter.com/sea7j3ACTw — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) July 19, 2021

В первом матче РПЛ нового сезона «Ахмат» сыграет против «Крыльев Советов». Встреча состоится 25 июля в Самаре.