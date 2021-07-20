«Ахмат» представил форму на сезон-2021/22
10:49
«Ахмат» представил игровую форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2021/22. Домашний комплект формы — зеленого цвета, выездной — белого.
«Изготовленные по высоким качественным технологиям футболки понравились игрокам», — говорится в сообщении пресс-службы.
В первом матче РПЛ нового сезона «Ахмат» сыграет против «Крыльев Советов». Встреча состоится 25 июля в Самаре.
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