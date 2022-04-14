Нападающий «Крыльев Советов» рассказал о несостоявшемся переходе в «Сочи»

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели рассказал о переходе в самарский клуб из «Чертаново».

— Перенесемся на два года назад. Ты играешь в «Чертаново», и тут вместе с тобой в «Крылья» переходят девять человек. Как такое произошло?

— Понял, что мне пора уходить в момент, когда у клуба не получилось выйти в РПЛ. Появились мысли, что надо-то пробовать что-то новое и двигаться дальше. У меня была договоренность с «Крыльями», а потом, через время, я узнал, что много людей туда переходит, — заявил Сарвели Sport24.

— Ты говорил, что у тебя было предложение от клуба РПЛ. Что за клуб?

— «Сочи». Не получилось в первую очередь потому, что я хотел играть. Плюс понимал: у нас есть все шансы выйти в премьер-лигу с «Чертаново».