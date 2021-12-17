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Ваноли: «Пока еще не разговаривал с футболистами, но я буду общаться с каждым индивидуально»

Ваноли оценил нынешней состав «Спартака»
16:00
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Новый главный тренер «Спартака» объяснил, почему следит за РПЛ, а также оценил нынешней состав московской команды.

— Почему вы следили за РПЛ? Это не самый топовый чемпионат, — вопрос Ваноли на пресс-конференции на «Открытие Банк Арене».

— Мы работаем на высоком уровне. Как профессионал, я слежу за многими чемпионатами. С российским футболом я знаком. Например, ваша молодежная сборная показывает хорошую игру. У вас интересный чемпионат. Мы часто встречались с российскими командами в молодежной сборной Италии. Так что я осведомлен.

— Как вы можете оценить нынешний состав «Спартака»?

— Пока еще не разговаривал с футболистами, но я буду общаться с каждым индивидуально. Согласен, что важно учить русский и узнавать вашу культуру. В Москву меня приводит судьба. Будучи игроком я выиграл здесь финал кубка УЕФА. Сейчас эта страна дает мне возможность начать новый этап.

Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год. По информации «СЭ», зарплата Ваноли в «Спартаке» составит 1,5 миллиона евро в год.

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Сергей Федоров все материалы автора

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