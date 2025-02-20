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Мехия: «Барриос, Кордоба и другие колумбийцы очень хорошо отзывались о РПЛ»

Полузащитник «Химок» Роберт Мехия рассказал об общении с соотечественниками, выступающими в РПЛ, перед переходом в российскую команду.

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«У меня тут очень много коллег из Колумбии: Хорхе Карраскаль, Вильмар Барриос, Кевин Кастаньо, Кордоба, Матео Кассьерра, и они все очень хорошо отзывались о местной лиге. Это побудило меня приехать в Россию, и, по правде говоря, они были абсолютно правы. Это очень хороший чемпионат. Кроме того, мы находимся в такой красивой стране.

Отдельно хотелось бы отметить Хорхе, который мне очень помог, когда я только переехал в Россию. Мог обратиться к нему, когда мне было что-то необходимо. Мы даже виделись с ним пару раз, и это помогло мне почувствовать себя хорошо. Все-таки речь идет о другой стране, где ты не знаешь языка, культуры. Впрочем, правда в том, что я хорошо адаптировался в России», — приводит Metaratings.ru слова Мехии.

Хавбек присоединился к «Химкам» в сентябре 2024 года на правах аренды из колумбийского клуба «Онсе Кальдас». На счету 24-летнего колумбийца 10 матчей за подмосковную команду.

Источник: metaratings.ru
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ФК Химки
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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