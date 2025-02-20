Мехия: «Барриос, Кордоба и другие колумбийцы очень хорошо отзывались о РПЛ»

Полузащитник «Химок» Роберт Мехия рассказал об общении с соотечественниками, выступающими в РПЛ, перед переходом в российскую команду.

«У меня тут очень много коллег из Колумбии: Хорхе Карраскаль, Вильмар Барриос, Кевин Кастаньо, Кордоба, Матео Кассьерра, и они все очень хорошо отзывались о местной лиге. Это побудило меня приехать в Россию, и, по правде говоря, они были абсолютно правы. Это очень хороший чемпионат. Кроме того, мы находимся в такой красивой стране.

Отдельно хотелось бы отметить Хорхе, который мне очень помог, когда я только переехал в Россию. Мог обратиться к нему, когда мне было что-то необходимо. Мы даже виделись с ним пару раз, и это помогло мне почувствовать себя хорошо. Все-таки речь идет о другой стране, где ты не знаешь языка, культуры. Впрочем, правда в том, что я хорошо адаптировался в России», — приводит Metaratings.ru слова Мехии.

Хавбек присоединился к «Химкам» в сентябре 2024 года на правах аренды из колумбийского клуба «Онсе Кальдас». На счету 24-летнего колумбийца 10 матчей за подмосковную команду.