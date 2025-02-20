Лещенко: «Глебов поможет «Динамо» в борьбе за чемпионство. Сделали очень хорошее приобретение»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» высказался о переходе полузащитника «Ростова» Данила Глебова.

«Прекрасно! Мы рады, что усилились! Центр полузащиты у нас был слабой позицией. Глебов может очень хорошо вписаться. «Динамо» сделало очень хорошее приобретение Единственное, пока никто не знает, как Глебов себя проявит. Но любой болельщик «Динамо» сейчас рад. Глебов поможет «Динамо» в борьбе за чемпионство», — сказал Лещенко «СЭ».

20 февраля Глебов был заявлен «Динамо» для участия в матчах РПЛ, сообщается на официальном сайте лиги. Он будет выступать под 15-м номером. При этом «Динамо» еще не объявило о переходе 25-летнего россиянина. Днем ранее «Ростов» отзаявил Глебова.

Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. В этом сезоне полузащитник провел 23 матча, в которых забил гол и сделал результативный пас.