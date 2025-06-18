Медведев — о сорвавшемся трансфере Даку: «Не удалось согласовать личные условия»
Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» прокомментировал трансферы полузащитника «Фламенго» Жерсона и нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в петербургский клуб.
— Пока у «Зенита» нет подписаний. Пишут, якобы сорвался трансфер Жерсона.
— Жерсон не сорвался.
— Про Даку вы вчера сказали, что трансфера не будет. Почему так сложно ведутся переговоры?
— Переговоры вообще дело непростое. Одно дело переговоры между клубами, а другое — с игроком и его представителем. В данном случае не удалось согласовать личные условия. А они включают не только финансовый аспект, — сказал Медведев «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.
27-летний Даку выступает за «Рубин» с 2023 года. В прошлом сезоне Даку сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 8 результативных передач.
На счету 28-летнего Жерсона 25 матчей за «Фламенго» в этом сезоне, в которых он забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. По данным СМИ, футболист перейдет в «Зенит» после того, как завершит выступление на клубном чемпионате мира с бразильской командой.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -