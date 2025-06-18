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18 июня 2025, 13:16

Медведев — о сорвавшемся трансфере Даку: «Не удалось согласовать личные условия»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» прокомментировал трансферы полузащитника «Фламенго» Жерсона и нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в петербургский клуб.

— Пока у «Зенита» нет подписаний. Пишут, якобы сорвался трансфер Жерсона.

— Жерсон не сорвался.

— Про Даку вы вчера сказали, что трансфера не будет. Почему так сложно ведутся переговоры?

— Переговоры вообще дело непростое. Одно дело переговоры между клубами, а другое — с игроком и его представителем. В данном случае не удалось согласовать личные условия. А они включают не только финансовый аспект, — сказал Медведев «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.

27-летний Даку выступает за «Рубин» с 2023 года. В прошлом сезоне Даку сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 8 результативных передач.

На счету 28-летнего Жерсона 25 матчей за «Фламенго» в этом сезоне, в которых он забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. По данным СМИ, футболист перейдет в «Зенит» после того, как завершит выступление на клубном чемпионате мира с бразильской командой.

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Жерсон
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
Мирлинд Даку
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4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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