«Химки» объявили о приостановке деятельности клуба

«Химки» сообщили, что клубом было принято решение приостановить свою деятельность.

Отмечается, что в сложившихся условиях пауза в деятельности является вынужденным, но взвешенным шагом.

«Химки» — не просто клуб. Это команда, история, общность людей, преданных одному делу. Мы пережили вместе многое — и радость побед, и горечь поражений. Мы до последнего боролись за возможность участвовать в новом сезоне РПЛ, сделали все возможное, чтобы сохранить клуб и обеспечить его устойчивость. К сожалению, эти меры были признаны недостаточными в рамках регламентов РФС и РПЛ», — говорится в заявлении красно-черных.

«Химки» поблагодарили игроков, тренеров, сотрудников, болельщиков и партнеров за то, что те были частью клуба.

«Без вас «Химок» не существовало бы. Этот путь был непростым, но настоящим. «Химки» — наша с вами команда. И это навсегда», — подчеркивается в сообщении.

По итогам сезона-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в чемпионате России, однако не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. 16 июня РФС объявил, что команду в турнире заменит «Пари НН».