Александр Медведев считает возможным совмещение постов Карпиным в условиях отстранения

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о совмещении постов Валерием Карпиным в московском «Динамо» и сборной России.

— Как вы относитесь к совмещению Валерием Карпиным двух постов: главный тренер сборной России и главный тренер «Динамо»?

— В текущей ситуации, когда нет официальных матчей, думаю это возможно. Так как не так много игр проводит наша сборная, и уровень соперников далек от идеала. Но сборная жила живет и будет жить. Думаю, что в этой ситуации возможно совмещение. Не случайно, как мне известно, в контракте Карпина предусмотрено, что в случае возвращения сборной России на международную арену, РФС имеет право воспользоваться оговоркой в контракте, при которой совмещение будет запрещено, — сказал Медведев «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.

Карпин возглавляет национальную команду с 2021 года. В феврале 56-летний специалист покинул должность главного тренера «Ростова», а в июне было объявлено о его назначении в «Динамо».