Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу над «Динамо» (4:1) в 13-м туре чемпионата России.

«Встречались лидеры нашего чемпионата, которых разделяли три очка. «Динамо» — очень амбициозная и молодая команда, имеет знающего, профессионального тренера, который не гонится за сиюминутным успехом, с такой командой всегда тяжело играть. Но «Зениту» удалось не только забить быстрый гол, но и создать достаточно моментов, которые, правда, не были реализованы в первом тайме. А после пенальти, связанного, подчеркну, с попаданием мяча в руку, у «Динамо» было, кажется, два очень опасных момента, которые они не реализовали.

«Динамо» играло хорошо, но с другой стороны, «Динамо» играло так, как позволил ему играть «Зенит». Что касается козырей, на которые «Динамо» рассчитывало, — быстрота, скорость своих молодых игроков, то тут стоит вспомнить поговорку, что быстрее мяча не пробежишь. Сделан очень важный шаг к чемпионскому титулу», — цитирует ТАСС Медведева.