Щенников о матче с «Рубином» Слуцкого: «Будет приятно увидеться с Викторычем»
Защитник ЦСКА Георгий Щенников поделился ожиданиями от матча 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина», который возглавляет бывший тренер красно-синих Леонид Слуцкий.
«Увидеться с Викторычем будет приятно, но мы нацелены уехать с победой. У «Рубина» хороший состав с яркими игроками, и их последние результаты не должны вводить в заблуждение, будет очень непросто», — приводит пресс-служба армейцев слова Щенникова.
Сегодня нас ждет новая встреча с Леонидом Слуцким! Через несколько часов сыграем в столице Татарстана— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 30, 2021
? #РубинЦСКА
? #РПЛ
? 14:00 мск
? Ак Барс Арена (Казань)
? Матч ТВ pic.twitter.com/UDEgL81TK9
Матч ЦСКА — «Рубин» состоится сегодня, 30 октября, начало — в 14.00 (мск).
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