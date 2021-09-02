Медведев объяснил, почему «Зенит» отозвал Клаудиньо, Малкома и Барриоса из сборных

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с южноамериканскими футболистами сине-бело-голубых, которых петербургский клуб попросил вернуть из сборных.

«Зенит» обратился с официальными письмами ко всем футбольным регуляторам — УЕФА, РФС, РПЛ, с просьбой о содействии в разрешении ситуации с участием латиноамериканских игроков клуба в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Челси». Мы исходим из убеждения, что все команды должны находиться в равных условиях на поле. Поэтому были вынуждены экстренно отозвать своих латиноамериканских игроков из расположений национальных сборных. Так как из-за карантинных мер Великобритании в отношении стран, находящихся в красной зоне в связи с ситуацией с COVID-19, их участие в матче было под угрозой. Мы рассчитываем на оперативное вмешательство футбольных властей и соблюдение принципов fair play для всех участников.

Нам видится, что возможным выходом из этой ситуации могло бы быть предоставление исключений для въезда спортивных делегаций или перенос матчей на нейтральные поля", — сказал Медведев.

Напомним, в среду сине-бело-голубые попросили Конфедерацию футбола Бразилии и Колумбийскую федерацию футбола вернуть в клуб полузащитников Малкома, Клаудиньо и Вильмара Барриоса. Бразильская сторона в ответ направила жалобу в ФИФА, но отпустила игроков, а колумбийцы сообщили, что на данный момент вернуть Барриоса не могут.

Действия «Зенита» связаны с тем, что уже 14 сентября в Лондоне должен пройти матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси», а в Великобритании действует строгое ограничение на въезд граждан из «красной зоны» — в ней сейчас находятся все страны Южной Америки.