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Медведев объяснил, почему «Зенит» отозвал Клаудиньо, Малкома и Барриоса из сборных

12:09
Клаудиньо. Фото Getty Images
Клаудиньо. Фото Getty Images
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с южноамериканскими футболистами сине-бело-голубых, которых петербургский клуб попросил вернуть из сборных.

«Зенит» обратился с официальными письмами ко всем футбольным регуляторам — УЕФА, РФС, РПЛ, с просьбой о содействии в разрешении ситуации с участием латиноамериканских игроков клуба в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Челси». Мы исходим из убеждения, что все команды должны находиться в равных условиях на поле. Поэтому были вынуждены экстренно отозвать своих латиноамериканских игроков из расположений национальных сборных. Так как из-за карантинных мер Великобритании в отношении стран, находящихся в красной зоне в связи с ситуацией с COVID-19, их участие в матче было под угрозой. Мы рассчитываем на оперативное вмешательство футбольных властей и соблюдение принципов fair play для всех участников.

Нам видится, что возможным выходом из этой ситуации могло бы быть предоставление исключений для въезда спортивных делегаций или перенос матчей на нейтральные поля", — сказал Медведев.

Напомним, в среду сине-бело-голубые попросили Конфедерацию футбола Бразилии и Колумбийскую федерацию футбола вернуть в клуб полузащитников Малкома, Клаудиньо и Вильмара Барриоса. Бразильская сторона в ответ направила жалобу в ФИФА, но отпустила игроков, а колумбийцы сообщили, что на данный момент вернуть Барриоса не могут.

Действия «Зенита» связаны с тем, что уже 14 сентября в Лондоне должен пройти матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси», а в Великобритании действует строгое ограничение на въезд граждан из «красной зоны» — в ней сейчас находятся все страны Южной Америки.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Испания

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38%

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ТБ 2.0

20%

1.57

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15%

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Россия 0
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2.50

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ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
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29%

1.36

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17%

2.50

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Гоша Чернов все материалы автора

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