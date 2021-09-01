«Зенит» попросил сборную Бразилии вернуть Клаудиньо и Малкома в расположение клуба
«Зенит» обратился к сборной Бразилии с просьбой вернуть полузащитников Клаудиньо и Малкома в расположение клуба из Санкт-Петербурга, утверждает Globo Esporte.
27 августа стало известно, что Малком вошел в дополнительный список футболистов, приглашенных для участия в отборочном этапе чемпионата мира 2022 года в Катаре. Ранее в сборную Бразилии вызвали другого игрока «Зенита» — Клаудиньо.
Напомним, в матчах квалификации ЧМ-2022 сборная Бразилии сыграет с национальными командами Чили, Аргентины и Перу 2, 5 и 7 сентября соответственно.
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