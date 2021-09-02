Газизов: «На выезд в Сочи денег хватит, задержек по зарплате на сегодня нет»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на информацию о том, что в клубе заканчиваются деньги.
«Ситуация давно не очень простая, но она уже идёт полтора года. Мы давно уже аккуратно живём. На выезд в Сочи денег хватит. Футболисты знают о ситуации, но задержек по зарплате на сегодня нет», — цитирует Газизова Metaratings.ru.
Ранее появилась информация о том, что у «Уфы» достаточно средств, чтобы рассчитаться по зарплате с игроками за август, но после выплат у клуба не останется денег на выезд в Сочи на матч седьмого тура РПЛ.
Матч «Сочи» — «Уфа» должен состояться 12 сентября (начало — в 16.30 по московскому времени) на арене «Фишт».
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/gazizov-na-vyezd-v-sochi-deneg-khvatit-zaderzhek-po-zarplate-na-segodnya-net-1046615/
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