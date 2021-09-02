Газизов: «На выезд в Сочи денег хватит, задержек по зарплате на сегодня нет»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на информацию о том, что в клубе заканчиваются деньги.

«Ситуация давно не очень простая, но она уже идёт полтора года. Мы давно уже аккуратно живём. На выезд в Сочи денег хватит. Футболисты знают о ситуации, но задержек по зарплате на сегодня нет», — цитирует Газизова Metaratings.ru.

Ранее появилась информация о том, что у «Уфы» достаточно средств, чтобы рассчитаться по зарплате с игроками за август, но после выплат у клуба не останется денег на выезд в Сочи на матч седьмого тура РПЛ.

Матч «Сочи» — «Уфа» должен состояться 12 сентября (начало — в 16.30 по московскому времени) на арене «Фишт».