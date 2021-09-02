Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Газизов: «На выезд в Сочи денег хватит, задержек по зарплате на сегодня нет»

12:19
Теги:

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на информацию о том, что в клубе заканчиваются деньги.

«Ситуация давно не очень простая, но она уже идёт полтора года. Мы давно уже аккуратно живём. На выезд в Сочи денег хватит. Футболисты знают о ситуации, но задержек по зарплате на сегодня нет», — цитирует Газизова Metaratings.ru.

Ранее появилась информация о том, что у «Уфы» достаточно средств, чтобы рассчитаться по зарплате с игроками за август, но после выплат у клуба не останется денег на выезд в Сочи на матч седьмого тура РПЛ.

Матч «Сочи» — «Уфа» должен состояться 12 сентября (начало — в 16.30 по московскому времени) на арене «Фишт».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия 0
Хорватия 0
Матч завершен

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения 1
Словакия 1
Матч завершен

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/gazizov-na-vyezd-v-sochi-deneg-khvatit-zaderzhek-po-zarplate-na-segodnya-net-1046615/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
В «Газпроме» назвали сроки первых поставок газа по «Северному потоку – 2»
Мужчину обезглавили на месте убийства полицейского и оставили записку
Фото: МакSим привела младшую дочь в школу после болезни
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 7-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр