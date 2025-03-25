Футбол
25 марта, 16:41

Медведев назвал брехней информацию о жестком разговоре в раздевалке «Зенита» после поражения от «Спартака»

Руслан Минаев
Александр Медведев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию об эмоциональном разговоре в раздевалке сине-бело-голубых после поражения от «Спартака» (1:2) в 21-м туре РПЛ.

«Это брехня», — цитирует Медведева Sport24.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что руководитель клуба из Санкт-Петербурга обратился к команде: «Кто не хочет играть за «Зенит» в год столетия, поднимайте руку! Я вам выплачу всю зарплату, и идите *****!»

24 марта форвард «Зенита» Максим Глушенков заявил, что не получал удовольствия от футбола до матча сборной России против Гренады (5:0).

Максим Глушенков и&nbsp;Сергей Семак.Глушенков атакует Семака. Как тренер «Зенита» разберется с ворохом проблем?

«Зенит» после 21 тура набрал 43 очка и занимает третье место в таблице РПЛ, уступая «Спартаку» (43) по дополнительным показателям. Лидирует «Краснодар» с 46 очками.

30 марта «Зенит» примет «Рубин» в матче 22-го тура чемпионата России.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
