Судья ошибочно назначил штрафной удар, после которого «Акрон» забил ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия РФС сообщила, что главный судья матча 21-го тура РПЛ между «Акроном» и ЦСКА Михаил Черемных допустил ошибки: назначил штрафной удар в пользу «Акрона», после которого был забит гол в ворота ЦСКА, и необоснованно показал желтую карточку игроку ЦСКА Матвею Кисляку на 63-й минуте.

В заявлении говорится, что решение ЭСК мотивировано мнением всех членов комиссии о том, что игрок ЦСКА честно вступил в единоборство с атакующим игроком команды «Акрон» Владимиром Хубуловым и сыграл в мяч. Последующий контакт по инерции с соперником был неизбежен и не подлежал наказанию, так как игрок ЦСКА не делал дополнительного движения ногой в сторону движения нападающего после игры в мяч. По этой причине комиссия единогласно полагает, что судья должен был продолжить игру в данной ситуации.

«Акрон» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 25 очков, ЦСКА на 6-й строчке с 38 баллами.