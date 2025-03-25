Медведев пригрозил карой распространителям слухов о «Зените»: «Футбольные боги их накажут!»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» прокомментировал последние слухи о конфликтах вокруг клуба.

— Сегодня появилось множество информации о конфликтах в «Зените». Как вы считаете, не может ли кто-то специально это выкладывать, чтобы пытаться навредить клубу?

— Пущай клевещут. Футбольные боги их накажут.

Ранее Mash сообщил о конфликте между главным тренером «Зенита» и полузащитником Максимом Глушенковым. Позднее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что руководитель клуба из Санкт-Петербурга обратился к команде: «Кто не хочет играть за «Зенит» в год столетия, поднимайте руку! Я вам выплачу всю зарплату, и идите *****!»