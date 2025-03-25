Футбол
25 марта, 17:27

Медведев пригрозил карой распространителям слухов о «Зените»: «Футбольные боги их накажут!»

Микеле Антонов
Корреспондент
Александр Медведев.
Фото Global Look Press

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» прокомментировал последние слухи о конфликтах вокруг клуба.

— Сегодня появилось множество информации о конфликтах в «Зените». Как вы считаете, не может ли кто-то специально это выкладывать, чтобы пытаться навредить клубу?

— Пущай клевещут. Футбольные боги их накажут.

Ранее Mash сообщил о конфликте между главным тренером «Зенита» и полузащитником Максимом Глушенковым. Позднее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что руководитель клуба из Санкт-Петербурга обратился к команде: «Кто не хочет играть за «Зенит» в год столетия, поднимайте руку! Я вам выплачу всю зарплату, и идите *****!»

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • спас

    А чем отличается отличается 3 от 4?

    26.03.2025

  • NS71

    Это нормальное его состояние - хама-барина, у которого крыша давно уже съехала от огромных баблищ "национального достояния"

    26.03.2025

  • NS71

    Правильно мыслите, теперь думайте дальше: - как изменилось количество иностранцев за последнее время - почему и благодаря кому это происходит

    26.03.2025

  • NS71

    А кто превратил? Газпром-менеджеры в РФС, поменявшие регламент на иностранцев, чтобы их клуб мог без проблем закупать на гос денежки легионеров в любых объемах. Мне не нравится, что происходит с иностранцами в Спартаке, но хотя бы на поле постоянно минимум 4-5 россиян (хотя пару лет назад было 8-10), в то время как у "достояния" 1-2 (да и те не свои). Та же тенденция и в любом клубе, кто пытается конкурировать, сравните состав Краснодара 3х летней давности и сейчас.

    26.03.2025

  • NS71

    В крайней игре было: Спартак - 5 россиян, Зенит - 2. Ты хоть немного подумай, прежде чем ляпнуть чего-нить. Я лично не одобряю ситуацию, когда в Спартак приходит куча иностранцев, а россиян сливают из клуба. Мне команда 2хлетней давности с одними россиянами(+Максимка Промес) намного ближе. И поэтому я еще больше ненавижу этих питерских боссов, которые не только свой клуб "убили", но и для лучшего "убийства" подмяли под себя РФС, поменяв регламент. И теперь любой клуб, претендующий хоть на что-то, должен затариваться иностранцами, а у Питера в основе выходит только один воротчик-россиянин. Не знаю, как там "футбольные боги", но за развал российского футбола гореть медведу-и остальным околофутбольным упырям газпромовским- в аду!

    26.03.2025

  • FCSM

    Вижу гниль питерская очухалась после Московского унижения от Спартака? Снова рты свои минетческие открывать начали мёрвые моро и прочая униженная слякоть.... Скоро вам ещё Спартак по самые гланды навалит, ждите. p.s. ответы ваши опущенные даже не открываю и не читаю. Не надейтесь опущенцы питерские.)

    26.03.2025

  • Tommy Morton

    Надир сам по себе одна большая ошибка. Сранкт Петербург - вторая ошибка. Пуутин - последняя ошибка России.

    26.03.2025

  • fell62

    да он там не один , их там 6 тысяч )))

    26.03.2025

  • fell62

    Давно откинулся , почти год на воле , хочешь вернуться в тундру ?

    26.03.2025

  • fell62

    это после помёта при подписании какой то звезды )))

    26.03.2025

  • с13

    Похоже с децтва

    26.03.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    И в комментариях одни Тушинские , с маленькой примесью болельщиков Спартака. С их клыков капает зависть и злоба. Из их глаз текут слезы. И это прекрасно.))

    26.03.2025

  • Dexterous

    Медведев - это прям синоним долбанутости походу. Есть хоть один нормальный Медведев в этом мире вообще?!

    26.03.2025

  • Denisss

    при всем уважении к Семаку, но нельзя , чтобы каждый недофутболист безнаказанно вытирал о тебя ноги

    26.03.2025

  • Osokin L

    Почему все обижают Зенит и СКА?

    25.03.2025

  • Андрей Коняхин

    Синька зло

    25.03.2025

  • Friendship07

    "Футбольные боги их накажут". -Футбольный язычник

    25.03.2025

  • dubovykh.igor

    Откуда ты опять вылез, Сом, который считает себя болельщиком Спартака и предсказывает его разгром от Зенита (твои слова, Зенит накидает Спартаку полную авоську) , потом сутки молчит, понимая, что обосрался двуличный! А теперь опять вылез и топит за Спартак, ибо всегда был против Зенита. Такие болельщики(которые не верят в команду) Спартаку на хрен не нужны. Янус двуличный.Был бы рад если бы все настоящие болельщики Спартака тебя игнорировали, потому-что мы все в отличии от тебя верим в команду и поддерживаем ее в любой ситуации. А ты не имеешь права называть себя болельщиком СМ, ибо ты совсем выжил из ума.

    25.03.2025

  • Заполярье

    Отрицательная селекция рулит! :baby_chick::baby_chick::baby_chick:

    25.03.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Быдло. А тут уже, видимо, и маразм потихоньку подобрался.

    25.03.2025

  • Alexey Tarasov

    будут на ТРОИХ.соображать:point_right::nauseated_face::cold_face::frog::call_me::100::grinning:

    25.03.2025

  • Валерий Анатольевич

    Футбольные боги уже наказывают зажравшихся: от переедания халявных денег у них начался словесный понос.

    25.03.2025

  • J. P.

    Прекращай жрать помёт!

    25.03.2025

  • spartsmen

    к концу чемпионата этот медвед, судя по поведению, точно попадёт в дурку. другому тоже там место рядом с вадиком, но он же уже памятник ...

    25.03.2025

  • Михаил Чичеров

    Я!!! Я не хочу играть в Зените. Выплачивайте мне деньги и говорите куда идти.

    25.03.2025

  • FCSM

    Футбольные боги это кто, Миллер что ли? Так он уже давно ни для кого не авторитет.

    25.03.2025

  • Викторыч из ЕКБ

    съездил к другану побухать

    25.03.2025

  • Исаев-Штирлиц

    скоро еще и статью УК придумают о дескридитации Зенита))

    25.03.2025

  • hattabych

    И это ещё Саша Соболев на завтрак не опаздывал. То-то скандал будет, если ему не разрешат позже завтракать.

    25.03.2025

  • Игорь Малышев

    Рябчук - молдаванин. А в Зените постоянно играют Латышонок, Мостовой и Глушенков.

    25.03.2025

  • Павел Заблоцкий

    Смешно. Зенит идет на третьем месте отсавая на 3 очка от первого места а визга сколько... наверно от страха перед Зенитом...

    25.03.2025

  • Павел Заблоцкий

    Что-то пока ни как не наказывает.... а вы скачите выше... может мозг на место встанет...

    25.03.2025

  • Aprel

    И этО - лицо власти! Позорище! Просто прекрасно! :baby_chick::baby_chick::baby_chick:

    25.03.2025

  • Alexey Tarasov

    А если бы пол команды руки подняли:face_with_raised_eyebrow:он на полном серьёзе их расчитал?:grimacing::expressionless:

    25.03.2025

  • Заполярье

    Слава чекистам-миллиардерам и их прихвостням! :sunglasses::sunglasses::sunglasses::money_mouth::money_mouth::money_mouth::baby_chick::baby_chick::baby_chick:

    25.03.2025

  • Секир-башка

    Еще грозится тут...

    25.03.2025

  • Aprel

    Медведев красавчик! Настоящий коммунист! Не врёт...Нищий...Честный и порядочный казнокрад! Россию на 1 200 000 000 000 надул и молчОк! А кто накажет? Кругом одни свои - "озёрные" упыри, казнокрады и лжецы! Красота! :monkey_face::see_no_evil::hear_no_evil::baby_chick::baby_chick::baby_chick:

    25.03.2025

  • Роман Морковкин

    Зиц-председатель, не забудь физруку Сироже зряплату выдать, до 30го года. :hugging: Как Спартак вас динь-динькнул, понравилось? Жест свой любимый кому в этот раз демонстрировал? Латышонку?

    25.03.2025

  • Aprel

    И вот вся эта, чекистская блевотина, сидит на шее, нищего населения России! Посмотрите на их рожи?! Они же каждый день, торчат в телевизоре! Жирные коты, бездари, тунеядцы и лжецы! Позорище!

    25.03.2025

  • Заполярье

    Клим Чугункин во всей красе! Вот она - истинная власть в нашей стране! Де...ы! Бл...ь! :sunglasses::sunglasses::sunglasses::money_mouth::money_mouth::money_mouth::baby_chick::baby_chick::baby_chick:

    25.03.2025

  • Alexey Tarasov

    КАПАТЬ колотить на болотах вообще адекватные есть?:drooling_face:или там все такие:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_closed_eyes::grinning:

    25.03.2025

  • Aprel

    Один триллион и 200 миллиардов убытков у Газпромия ! Это как? А кто, этих горе-манагеров, ставил на должности????????????? Да и по всей России? Кто там, в центре столицы; крепко спит и сытно ест, держа народ России за дураков? Думай, думай....:sunglasses::sunglasses::sunglasses::money_mouth::money_mouth::money_mouth:

    25.03.2025

  • Заполярье

    Дайте Медведям поработать! 25 лет им мало...Тьфу! :penguin::penguin::penguin::baby_chick::baby_chick::baby_chick:

    25.03.2025

  • fedland

    гори оно всё ясным пламенем газпрома...)))

    25.03.2025

  • Aprel

    Дорогие санитары! Перестаньте Медведю, выдавать помёт! Ему и ложьТВ достаточно! Фоляга совсем свистит...:baby_chick::baby_chick::baby_chick::baby_chick::baby_chick::baby_chick:

    25.03.2025

  • Армеец

    С 1972 года...А вы?

    25.03.2025

  • Армеец

    Та тыже лыжник вроде...или городошник!

    25.03.2025

  • Заполярье

    :penguin:Ботоферма Питера, уже не спарвляется с нарастающим рёвом народа России! Справедливость победит! Казнокрады и "озёрные" крысы - будут сидеть по тюрьмам! Мест всем хватит! Гойда!:baby_chick::baby_chick::baby_chick::baby_chick::baby_chick::baby_chick:

    25.03.2025

  • Dron56

    Совсем Медведев стал ,,Ку-Ку,, ! ... Нам Ваш позорный Зенит нахрен ненужен ! В нем одни угольки играть едут за ,,Народные,, дньги а вот наши ребята которые там играют только позорят наш чемпионат. Точка.

    25.03.2025

  • Заполярье

    Медведь ещё не в курсе, что ему и Димону, РЕАЛЬНО прилетит из детства! Это и будет - кара НАРОДА России! Гойда! :relaxed:?:baby_chick::baby_chick::baby_chick::baby_chick::baby_chick:

    25.03.2025

  • Армеец

    Который находится в Африке...почти ад!

    25.03.2025

  • авторитет

    помойка защищает помойку

    25.03.2025

  • Сергей ЕФРЕМОВ

    Отлично сказано – "идите *****!" Таким деятелям, как Деньгисов, Дзюба, Соболев, Глушенков и т.д. – не место в клубе Великого города. У нас есть настоящие ментальные ленинградцы – Бариос, Вендел, Сантос, Ерохин, Горшков и Педро, а остальным вместе с "тренерским штабом Серожи" следует адресовать фразу г-на М. и продемонстрировать "жест Вендела". Так будет правильно.... и ещё – какие же вы мелкие, крычкохвосты...

    25.03.2025

  • légionnaire

    какое там царство, так - удельное княжество и то пока старший разрешает

    25.03.2025

  • légionnaire

    А ведь попахивает уже истерикой. Приятно, что клуб лидер по инфоповодам сменился :)

    25.03.2025

  • bulavkin_gpn@mail.ru

    Ты гневаешся Юпитер, значит ты не прав. ( Или врешь...)

    25.03.2025

  • Vadson

    оный персонаж ум и не находил изначально)

    25.03.2025

  • Gordon

    Разве сейчас речь о "Спартаке"? :) В котором, кстати, постоянно играют Максименко, Умяров, Пруцев, Денисов и Рябчук )

    25.03.2025

  • Gordon

    Кто-кто накажет? :)))) Стоит хоть на секундочку забыть, насколько нелеп данный персонаж, он обязательно об этом напомнит :)

    25.03.2025

  • Шломи Зильберштейн

    Похоже фраза *****! стала фирменной в газпроме. Культурная столица однако.

    25.03.2025

  • RobertH

    И этот за бога запел... Ай - ай - ай! Так и до государственного атеизма недалеко с такими боголепами. Птенцу перестройки показали на место в клетке и птенец заверещал, тоскуя о перестроечных временах, когда можно было выгрызать страну без всякого намёка на наказание...

    25.03.2025

  • Leonard Leonard

    он же это всё и создаёт. Пора в чистку.

    25.03.2025

  • dinela

    Тьфу ты...Ещё и язычник!

    25.03.2025

  • Knockouter

    Медведев, пошёл ты на йух! На твою физиономию смотреть противно, как и на всех твоих дружков - казнокрадов. Придет время, мы вас за яйца будем вешать

    25.03.2025

  • AleSSio87

    да никто не хочет играть за Бомжей и быть ГЛАВНЫМ ПОЗОРОМ РОССИЙСКОГО СПОРТА!! все ковыряются в этом поносе только для того, чтобы бабло получать!

    25.03.2025

  • ёzhic8

    Просьба СК РФ проверить товарища. На оскорбление чувств верующих

    25.03.2025

  • СТИЛЯГА1

    В этом году титула не будет, футбольные боги согласовали и утвердили этот план

    25.03.2025

  • Sehrgut

    ..., из народного кармана :face_vomiting:

    25.03.2025

  • ViktorDiktor®

    Дядя Саша, что с тобой?)

    25.03.2025

  • Вася Гоблин

    Я животное я не обращаю внимания на свою жену и получаю по лицу. Когда она лезет ко мне целоватся я ей говорю гадости а потом дрочу на фембоев в туалете

    25.03.2025

  • avp1960

    Медведев наверное православный христианин, но по моему впал в истерику и перегнул палку.. Футбольные божки - это в ГАЗПРОМЕ, а вот Бог точно заметит поведение в период Поста...

    25.03.2025

  • Magirus

    А почему у вас слово "Боги" с прописной буквы? С огнём играете ,товарищ!

    25.03.2025

  • alexk78

    Еще и в хоккее их тренер, говорят, сошел с ума(

    25.03.2025

  • Ilya Gudman

    Совсем старик с ума сошел , сдай дела уходи уже на пенсию

    25.03.2025

  • Авиатор за Спартак 67

    Только футбольного? :joy::joy::joy::joy:

    25.03.2025

  • Авиатор за Спартак 67

    :thumbsup::thumbsup::clap::clap:

    25.03.2025

  • Дима Питерский

    А Спартак не накажет футбольный бог? Краснодар, Динамо?

    25.03.2025

  • Dimos.

    Борзыкин с Карпом уже поди до китайской границы добегают )

    25.03.2025

  • Пан Юзеф

    А Верховное Божество?

    25.03.2025

  • шампанский

    у этого медведева нет футбольного интеллекта и он как менеджер полный ноль. возомнил себя великим знатоком и профессионалом российского футбола. сидит на газпромовских деньгах, и отдыхает. надо давно президенту рф поставить вопрос о спонсорстве госкомпаний в спортивные компании. запретить госкомпаниям с долей участия государства более 50 процентов учередительства в госкорпорациях в спортивные клубы. с какого дуба государственные деньги должны расходоваться без контрольно. ,,спартак,, ,,динамо,, ,,цска,, функционируют за счет частного капитала. тогда почему ,,зенит,, жирует за счет народных денег? а,медведев обнаглевшая харя. к стенке таких ставить надо.....

    25.03.2025

  • sargon

    Даже жаль адекватных болельщиков Зенита.. такой руководитель хуже врага

    25.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Медведев: «Футбольные боги их накажут! --------------- Футбольные боги, стартовый состав: Миллер, Дюков, Митрофанов и далее по списку...:sunglasses:

    25.03.2025

  • Eshkin Kot

    Я, хоть и болельщик Зенита, но печально смотреть, как клуб превратился в помойку. Что тренер никакой, что руководство полное г…

    25.03.2025

  • Солёный

    Непорочное зачатаие - ЭКО ))))))))

    25.03.2025

  • som173

    Спартак изначально был интернационалистом, в ем играли любые игроки с любым цветом кожи. А вот в СБГ цвета были под запретом. Ибо там всегда были рассисты и шавинисты. Хе-хе!

    25.03.2025

  • echo2011

    Не слишком ли много в стране Медведевых,которые только и делают,что выступают с угрозами?

    25.03.2025

  • Пан Юзеф

    Аника-воин.

    25.03.2025

  • Berkut-7

    Очередь наказания слишком длинная , придётся подождать.

    25.03.2025

  • IQ-87%

    И разверзнутся небеса и снизайдет Божья кара на вас -где то я уже это слышал

    25.03.2025

  • Evgen

    опять заговор.

    25.03.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Самый главный распространитель этих слухов - псевдо президент !! Едет всё ещё новый нападающий этой зимой ?? И Соболева так и не купили бомжи !! Или забыл, сколько брехал об этом..

    25.03.2025

  • Vitamin007

    Сдают нервишки, чует со..ка, что чужое ворует!

    25.03.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    футбольного Бога нет))) его распяли римляне — спартаковцы)))

    25.03.2025

  • Palacios

    Ну посмотрим.

    25.03.2025

  • spar001

    "Mash сообщил о конфликте между главным тренером «Зенита» и Максимом Глушенковым"... блин, а что были сомнения??!... это же было очевидно с самого начала!... ну а паровозники в очередной раз тихо перекрестились и возрадовались и так же тихо выписали премию тому, кто сплавил эту "звезду" с непоменрным раздутым самомнением за офигеть какие бабки:grin:... а газовикам надо задуматся по поводу того, кто делает такие покупки у них... и кстати г-н Медведев напоминаю, у вас там еще Дельфин имеется, тоже крайне токсичный персонаж и он себя еще покажет и совсем не на поле... и тут уже мясные перекрестились и вздохнули с облегчением, а тот провернул такую классную сделку, наверное, сменил кабинет этажом выше:grin::grin:...

    25.03.2025

  • Грег Хаус

    Сегодая игра: Зомби против Замби - наши победят

    25.03.2025

  • Авиатор за Спартак 67

    Ох, не бывает дыма без огня... Что-то, всё-таки не в порядке в Датском королевстве. Ну, собственно, не моё дело, за сим и удаляюсь.

    25.03.2025

  • wam

    Чпокальщик в ударе!

    25.03.2025

  • Грег Хаус

    Да, без бутылки не разобраться

    25.03.2025

  • Алексей Мащенко

    Безотносительно дурных камланий персонажа скажу: никакого столетия "Зенита" в этом году нет и еще очень долго не предвидится. Как не было 3 года назад и векового юбилея "Спартака". Красно-белым в этом году исполнилось 90. "Зенит" отметит 90-летие в 2028-м. Мне, может быть, неприятно это констатировать, но 100-летием у нас могут похвастать только акабы, у них в этом плане все по-честному.

    25.03.2025

  • Прораб.

    В религии есть логика? Если вы её нашли, вам долго придётся объсянять, что такое триединый Бог, непорочное зачатие и т.д.

    25.03.2025

  • Грег Хаус

    Офигеть логика

    25.03.2025

  • Прораб.

    Это у вас. У простых смертных - он един.

    25.03.2025

  • _Mike N_

    А почему она Медведева, если папа армянин ?

    25.03.2025

  • Грег Хаус

    Бог Триедин

    25.03.2025

  • ezoloto

    «…Как вы считаете, не может ли кто-то специально это выкладывать, чтобы пытаться навредить клубу?...» ------------------------ Микеле, не прикидывайся шлангом. Именно с этой целью вся ваша СЭксовская псевдожурналистская братия это и выкладывает. Это же ваш хлеб – набрасывать г…но на вентилятор..)

    25.03.2025

  • Прораб.

    Бог один. Он един. Нет богов по видам спорта,

    25.03.2025

  • Митек

    Нечего, ядрёна мать, Геям слухи распускать!

    25.03.2025

  • Каспийский берег

    вротенберг его укусило в детстве

    25.03.2025

  • Nikolaevich

    у каждого свой Бог

    25.03.2025

  • Каспийский берег

    А чо тебя лично не наказывают за всякое г?! А да....не хочется Богам его месить!

    25.03.2025

  • Грег Хаус

    У Зенита один Бог - деньги

    25.03.2025

  • инок

    Футбольные боги - это кто? Миллер с Дюковым?)

    25.03.2025

  • Пищевик Тушинский

    Я когда читаю имя и фамилию автора у меня конгитивный диссонанс возникает. Если это у него псевдоним то это диагноз. Если это реальные имя и фамилия то родители фанаты Петросяна

    25.03.2025

  • Nikolaevich

    Если футбольный Бог накажет,то счёт явно будет не в пользу Зенита:rofl:

    25.03.2025

  • Жоржиньо Вартанейра

    Футбольный бог? а кто это? Христианство монотеистическая религия, Ислам и Иудаизм тоже, Медведев атеист? атеисты вообще не верят в существование богов

    25.03.2025

  • Пищевик Тушинский

    Со времен когда за ЦСКА играл?

    25.03.2025

  • Пищевик Тушинский

    Муж Евгении Медведевой

    25.03.2025

  • nepomny

    Ну и разве это не ЗПРФ?

    25.03.2025

  • Пищевик Тушинский

    О себе во множественном числе

    25.03.2025

  • ОстроV Zаячий

    Сергей Богданович - это мой конёк.

    25.03.2025

  • Грег Хаус

    А третий ракетки запускает

    25.03.2025

  • _Mike N_

    Это сын Димона Медведева или отец Дани Медведева ?:laughing:

    25.03.2025

  • Пищевик Тушинский

    Нет у Миллера никаких убытков. У Газпрома есть а у Борисыча нет и у Медведева нет

    25.03.2025

  • vlad654

    Полностью согласен, мерзкий игрочишко, хуже дзюбы.

    25.03.2025

  • vlad654

    Какой он сильный? В чём сила, Глушенков? - В деньгах, брат. Мерзкий человечишка, по его харе это видно. Не просто так ему пинка из Спартака дали. Поиграл на радостях от дикого счастья немереного газпромовского бабла, и сдулся игрочишко. Туда предателям и дорога.

    25.03.2025

  • Slim Tallers

    Медведевы они такие. Один вечно пьяный грозит весь мир стереть в труху,и другой тоже грозится. Фамилия на мозг давит?!

    25.03.2025

  • TokTram_

    Ппц, клоун...

    25.03.2025

  • Грег Хаус

    Божественно

    25.03.2025

  • МАО

    Сильный.

    25.03.2025

  • Павел Пушган

    Медведев как видно из текста никому не грозил, а явно ответил в шутливом тоне)))))))) Но! статья уже заказана, написана и опубликована))))))))

    25.03.2025

  • инок

    "Нет дыма без огня." На пустом месте слухи не появляются.

    25.03.2025

  • Кабанчик

    Начало конца

    25.03.2025

  • Palacios

    Да где вы в нем игрока успели увидеть? Но без году неделя в футбол заиграл. Он и в Спартаке воду мутил, язык свой распускал.

    25.03.2025

  • взять все и поделить

    У Газпрома триллион рупиев убытка за 2024. Отсюда психи, дрязги, возня...

    25.03.2025

  • Армеец

    Сам придумал или кто подсказал,уважаемый?!

    25.03.2025

  • МАО

    не дождётесь

    25.03.2025

  • shutnik78

    а в каком клубе у нас латиносов нет? и на каком месте эти клубы?

    25.03.2025

  • МАО

    Игрок то очень сильный. Про человека - не знаю.

    25.03.2025

  • МАО

    Это про Спартак. ЦСКа. Динамо, Лкомотив ...?

    25.03.2025

  • инок

    Это что, бородавочник Алексей Борисычем угрожает?

    25.03.2025

  • МАО

    Охотник:. К черту следы! Есть мне время заниматься глупостями, когда там внизу глупцы и завистники роют мне яму. Ученик: А может, не роют? Охотник: Роют, знаю я их! Обыкновенное Чудо.

    25.03.2025

  • Владимир Слепцов

    Затрещало по швам царство. Представляю в это время глаза Вендела - поскорее бы лето и удрать без оглядки.

    25.03.2025

  • спас

    Высший класс Микеле (тоже латинос?) накинуть на вентилятор.

    25.03.2025

  • frunt 2

    напугал бородавкой жабу

    25.03.2025

  • vv12

    Про Медведева и не нужно ничего писать, он сам себя выставляет клоуном

    25.03.2025

  • спас

    А кто "народную команду" превратил к команду чужого народа будет отправлен в рай?

    25.03.2025

  • инок

    Пока что футбольные боги наказывают только Зенит))

    25.03.2025

  • Palacios

    Ну дыма без огня не бывает. Глушенков не раз уже засветился на этой теме. Хотя мерзкий человек и игрочишка.

    25.03.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Что у него с головой? Даже если все эти слухи - неправда, зачем нести такой бред? Может, его Ротенберг укусил?

    25.03.2025

  • Роман Ткачев

    Старик сума сходит бес в ребро зениту на долгие года

    25.03.2025

  • Андрей Недобрый

    Главный мировой тренд -это "Если о твоей компании (клубе) не упомянули хотя бы раз в день-значит компания(клуб) мертва". Руководство Зенита, как и СКА , прекрасно это понимают-от этого на прямую зависит посещаемость домашних матчей клубов и следовательно аншлаги, приносяшие клубам солидную прибыль. Поэтому мы еще долго будем читать про "крылатые " фразы Ротенберга и "грозные " заявлений Медведева..

    25.03.2025

  • flint777

    Имеется в виду из всех клубов РПЛ филиал иностранного ширпотреба!

    25.03.2025

  • Игорь Малышев

    Почему только латиносов? В Спартаке ещё и представители Африки играют.

    25.03.2025

  • Игорь Малышев

    Факелоносец ведь не просто так в следующем матче автогол забил.

    25.03.2025

  • ОстроV Zаячий

    «Кто не хочет играть за «Зенит» в год столетия, поднимайте руку! Я вам выплачу всю зарплату и идите *****!»._____ Вопрос был задан неправильно, вот никто и не поднял руку. А поставь вопрос вот так : Кто не хочет играть под началом Сергея Богдановича Семака? и не только бы почти все подняли бы руку, а даже сделали бы два шага вперёд.

    25.03.2025

  • sb1006

    Ну вот как футбольные боги накажут, допустим, Васю Пупкина ? Не будет засчитан гол, забитый им во дворе ?

    25.03.2025

  • tatarin

    На Бога надейся...

    25.03.2025

  • 36

    Учительница - детям: "Дети, кричите в небо - Бога нет!" И видит, что мальчик еврей стоит молча. Она ему: "Почему ты молчишь?" Он отвечает: "Если там никого нет, то зачем кричать? А если там кто-то есть, то зачем портить отношения?"

    25.03.2025

  • maestro_65

    Судя по речам СБГ высокопосаженного персонажа с берегов Невы, его бог уже наказал, затмив ему разум, что однако не мешает ему руководить клубом.

    25.03.2025

  • lvb

    Удары головой об твердое покрытие вокруг поля на БакланАрене не прошли бесследно. "Ритуал" исполнен не был)), Пошло ухудшение.. Миллеру треба проверить Медведа на вялотекучку..А то мало ли.. Еще вдруг покончит.. в знак протеста.. с кем или чем... нибудь)). Галоперидол просто неизбежен и теплая одиночная палата с .. мягкими стенами. А то еще усугУбит))))

    25.03.2025

  • Славомудр Приморский

    Как говорится, если боги хотят кого-то наказать, они лишают его разума. Питерский медвед явно наказан. Причём жесточайше, без пощады )

    25.03.2025

  • Alex.S

    Либо футбольные боги, либо зенит. Одновременно существовать они не могут.

    25.03.2025

  • camellla

    Ого, как разошелся, таракан-)

    25.03.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    сдается мне, что пЕсателям из газеты с петушком без разницы о ком писать, лижбы был инфоповод для наброса на вентилятор. сколько лет мусолили федуна с его уборщицей на фоне неудач СМ. теперь решили тоже самое провернуть с Зенитом. а до этого были кони с проводницами (тетю Олю все помнят до сих пор)).

    25.03.2025

  • elgatitto

    Футбольный бог накажет того, кто из русского клуба сделал филиал латиносов

    25.03.2025

  • Valekka

    Интересно,Микеля стал о себе и своих коллегах вопросы задавать???!!!

    25.03.2025

    • Медведев назвал брехней информацию о жестком разговоре в раздевалке «Зенита» после поражения от «Спартака»

    Игроки «Факела» съездили в гости к постояльцам Воронежского областного геронтологического центра
