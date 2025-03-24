Глушенков заявил, что не получал удовольствия от футбола в этом году

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков заявил, что не получал удовольствия от футбола в последних матчах.

«Лично я за свои последние четыре игры, которые прошли после зимнего перерыва, (в матче с Гренадой) впервые получил кайф от футбола. Получил удовольствие от игры, наших комбинаций, перестроений игроков в центральной зоне. По этому я скучал», — цитирует футболиста matchtv.ru.

19 марта сборная России в товарищеском матче разгромила Гренаду — 5:0. В этом сезоне на счету 25-летнего Глушенкова 17 матчей, в которых он забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.

25 марта Сборная России встретится с Замбией. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 20.00 по московскому времени.