24 марта, 12:53

Глушенков заявил, что не получал удовольствия от футбола в этом году

Сергей Ярошенко

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков заявил, что не получал удовольствия от футбола в последних матчах.

«Лично я за свои последние четыре игры, которые прошли после зимнего перерыва, (в матче с Гренадой) впервые получил кайф от футбола. Получил удовольствие от игры, наших комбинаций, перестроений игроков в центральной зоне. По этому я скучал», — цитирует футболиста matchtv.ru.

Футболисты сборной России празднуют гол Артема Дзюбы в&nbsp;ворота Гренады 19&nbsp;марта.У Дзюбы — рекорд, у России — разгромная победа над Гренадой. Сборная дарит праздник!

19 марта сборная России в товарищеском матче разгромила Гренаду — 5:0. В этом сезоне на счету 25-летнего Глушенкова 17 матчей, в которых он забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.

25 марта Сборная России встретится с Замбией. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: matchtv.ru
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Зенит
Максим Глушенков
  • fell62

    Пижон ,да ещё тупой...

    24.03.2025

  • Дед Пихто

    А не надо было за баблом гнаться, почитай сказку про попа и работника его балду.

    24.03.2025

  • Сергей Иванов

    Можно подумать, что футбол получал удовольствие от Глушенкова. :joy:

    24.03.2025

  • Sergey Sparker

    Санитаров вызвали? Когда ему по голове приложили?

    24.03.2025

  • hovawart645

    Золотая банковская карта путь освещает))

    24.03.2025

  • hovawart645

    Деревенская девушка))

    24.03.2025

  • Dron56

    Не за ту команду ты играешь, променял футбол на деньги. Прошла эйфория от количества бабла и ушло желание играть. Точка.

    24.03.2025

  • hovawart645

    Дно мутное, ила много - поэтому его и не видно!))

    24.03.2025

  • ОстроV Zаячий

    Под громкой вывеской Зенит всё это время скрывалась Уфа?

    24.03.2025

  • hovawart645

    Ну да, есть куда падать!)

    24.03.2025

  • hovawart645

    Показательное заявление! Насмешил изрядно! Ну какой футбол у газовых миллиардеров?! Там удовольствие лишь от счёта в Газпромбанке. Даже титулы от Дюкова - обыденность. Всё же по сценарию - гол Песьякова, пента-трик Кассьерры...

    24.03.2025

  • Garry Lineker

    Мозгов парню явно не хватает. Бог посчитал, что умения обращаться с мячом достаточно и ума не дал.

    24.03.2025

  • hovawart645

    Привет. Барриос уже тоже сдулся.

    24.03.2025

  • Армеец

    Если не знать,что это конченный дебил,то можно было бы подумать,что он очень изящно поддел Сергея Богдановича!А так...просто идиот...

    24.03.2025

  • Георгий Паустовский

    а я первое время как он начал в зените всерьёз задумался ,а может реально Спартак кройфа упустил,что с ним не так ? Почему не играл,а обижался , сейчас всё повторяется в зените, аллилуйя

    24.03.2025

  • FCSM

    Конечно Глушенков, ты же выбрал не футбол а деньги.

    24.03.2025

  • Тимофейкин

    Зато пивасик вкусный:stuck_out_tongue_winking_eye:

    24.03.2025

  • Джон Сильвер

    Неужели?..Даже от тренировок с бразильцами?

    24.03.2025

  • zg

    Так то я про другого Моствого,а Царь в Гренаду,не смешите мои тапки!))))

    24.03.2025

  • NGE

    Мостовой их тренировать будет!

    24.03.2025

  • NGE

    Получил кайф от игры с Гренадой? Так выходи во двор, с детьми чаще играй, вообще себя Месси почувствуешь! Если чел дебил, то это навсегда! Надеюсь, теперь ВСЕМ стало ясно, почему ни один тренер Спартака этого ленивого идиота на поле не выпускал.

    24.03.2025

  • avp1960

    Как перестанешь высокомерить, тогда и начнёшь получать удовольствие от футбола.. А то забил несколько голов в начале чемпионата и понеслось.. Для начала посмотри фильм-сказку "Огонь, вода и медные трубы"

    24.03.2025

  • zg

    Переезжай в чемп Гренады,всех возить будешь,а если с Соболем и Мостовым,то еще и комбины будете разыгрывать!:laughing:

    24.03.2025

    • «СЭ» запустил розыгрыш футболки с автографами Дзюбы и Карпина, а также мяча сборной России

    Ломаев может пропустить остаток сезона
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

