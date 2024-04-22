Кержаков: «Краснодар» и «Динамо» могут навязать «Зениту» борьбу за чемпионство»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков после матча 25-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0) поделился мнением о чемпионской гонке.

«Любое преимущество в чемпионской гонке легко растерять. Одна осечка — и все, ситуация может поменяться. Кроме «Краснодара» еще «Динамо» может навязать борьбу «Зениту», — приводит слова Кержакова Metaratings.ru.

«Зенит» с 50 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, «Краснодар» с 46 очками — на второй строчке, замыкает тройку «Динамо» — 41 очко.