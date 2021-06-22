Медиадиректор «Спартака» Фетисов высказался о Telegram-канале Заремы Салиховой
19:12
Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов в беседе с «СЭ» отреагировал на критику жены владельца красно-белых Леонида Федуна Заремы Салиховой в свой адрес.
«Я не читаю Telegram-канал Заремы. Я на нее не подписан. Вот и все», — сказал Фетисов «СЭ».
Ранее, 22 июня, «Спартак» выступил с заявлением, в котором говорится, что слова супруги Салиховой не имеют отношения к официальной позиции клуба.
Позже Зарема Салихова в своем Telegram-канале критически высказалась о Фетисове и заявлении московской команды.
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