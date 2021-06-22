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Шварц уверен, что опыт Лаксальта пригодится «Динамо»

19:19
Сандро Шварц. Фото ФК «Динамо»
Сандро Шварц. Фото ФК «Динамо»
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал переход уругвайского защитника Диего Лаксальта из «Милана».

«Диего Лаксальт — качественный футболист, — цитирует Шварца официальный сайт «Динамо» 22 июня. — В его арсенале хорошая скорость, техническая оснащенность, видна тактическая грамотность. В каждом матче, в каждом эпизоде он отдает всего себя.

К тому же Лаксальт — игрок с большим опытом, много чего повидавший в карьере. Уверен, его знания пригодятся нашей молодой команде. Рассматриваю Диего в тактических построениях «Динамо» как левого защитника».

В прошлом сезоне 28-летний уругваец выступал на правах аренды за «Селтик». В чемпионате Шотландии Лаксальт провел 26 матчей, забив один мяч.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/sandro-svarc-laksalt-otdayot-vsego-sebya-v-kazdom-matce-v-kazdom-epizode

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