Шварц уверен, что опыт Лаксальта пригодится «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал переход уругвайского защитника Диего Лаксальта из «Милана».

«Диего Лаксальт — качественный футболист, — цитирует Шварца официальный сайт «Динамо» 22 июня. — В его арсенале хорошая скорость, техническая оснащенность, видна тактическая грамотность. В каждом матче, в каждом эпизоде он отдает всего себя.

К тому же Лаксальт — игрок с большим опытом, много чего повидавший в карьере. Уверен, его знания пригодятся нашей молодой команде. Рассматриваю Диего в тактических построениях «Динамо» как левого защитника».

В прошлом сезоне 28-летний уругваец выступал на правах аренды за «Селтик». В чемпионате Шотландии Лаксальт провел 26 матчей, забив один мяч.