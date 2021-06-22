«Милан» подтвердил переход Лаксальта в «Динамо»

«Милан» на своем официальном сайте подтвердил переход уругвайского защитника Диего Лаксальта в «Динамо». Соглашение вступит в силу с 1 июля.

«Клуб хотел был поблагодарить Диего за профессионализм и желает ему всего самого лучшего в профессиональной и личной жизни», — говорится в сообщении.

Соглашение 28-летнего уругвайского футболиста с бело-голубыми рассчитано на три года с возможностью продления еще на один сезон.

В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за «Селтик». В чемпионате Шотландии Лаксальт провел 26 матчей, забив один мяч.