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«Милан» подтвердил переход Лаксальта в «Динамо»

19:10
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«Милан» на своем официальном сайте подтвердил переход уругвайского защитника Диего Лаксальта в «Динамо». Соглашение вступит в силу с 1 июля.

«Клуб хотел был поблагодарить Диего за профессионализм и желает ему всего самого лучшего в профессиональной и личной жизни», — говорится в сообщении.

Соглашение 28-летнего уругвайского футболиста с бело-голубыми рассчитано на три года с возможностью продления еще на один сезон.

В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за «Селтик». В чемпионате Шотландии Лаксальт провел 26 матчей, забив один мяч.

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Евгений Петров все материалы автора
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