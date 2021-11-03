«Боруссия» из Дортмунда сохраняет интерес к Джордану Ларссону

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон остается в сфере интересов «Боруссии» из Дортмунда. Немецкий клуб продолжает следить за 24-летним шведом, несмотря на низкую результативность игрока в этом сезоне, сообщает Mundo Deportivo.

Ларссон проводит свой третий и пока самый неудачный сезон в «Спартаке». В 15 матчах 24-летний футболист забил всего один мяч.

Игрок сборной Швеции в сезоне 2020/2021 годов провел 29 матчей в чемпионате России, забив 15 мячей и сделав 5 результативных передач.

Ориентировочная трансферная стоимость нападающего оценивается в 14 миллиона евро.